Ricardo Quintela tildó de “delincuente” a Javier Milei y aseguró: “El peronismo le va a ganar el año que viene”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , tildó de "delincuente" al presidente Javier Milei y aseguró que el peronismo unido "le va a ganar" al Gobierno en las elecciones presidenciales del año próximo porque "el pueblo argentino está mal".

"Está habiendo por todos lados manifestaciones de distintos sectores de la sociedad que están pasando por un momento dificilísimo, nunca visto. La pobreza avanzó a paso agigantado ", planteó Quintela en diálogo con Radio La Red .

Al ser interrumpido por el conductor para marcarle que "el Gobierno dice que bajó la pobreza", el mandatario provincial retrucó: "Eso es mentira y ustedes saben que es mentira ¿Quién salió de la pobreza? ¿Qué sector? Es una mentira que la instalan y la instalan".

"Yo tengo ese dicho que dice ' la moneda falsa la acuñan los delincuentes y los honestos la hacen circular '. No hay que comerse todo eso", sentenció Quintela. Acto seguido, le preguntaron si estaba diciendo que "Milei es un delincuente" y el gobernador retrucó: "¿A usted le cabe alguna duda? ¿Usted cree que todo lo que están haciendo es gratuito?".

Al referirse al encuentro que compartió este martes con Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y otros gobernadores para dialogar sobre la importancia de mantener las PASO, Quintela precisó: "Tengo la tarea de conversar con algunos compañeros del norte argentino para que se puedan ir incorporando paulatinamente a este esquema donde ellos tienen que ser protagonistas y sentirse protagonistas. Mientras tanto, pedirle a cada uno de ellos que nos ayuden con el tema de la no eliminación de las PASO".

"Lo que quieren ellos (LLA) es quitar una herramienta fundamental que el peronismo necesita en estos momentos. Como ellos necesitan que las PASO se eliminen, nosotros necesitamos que las PASO sigan, que perduren hasta que nos pongamos de acuerdo con la debida antelación para ver si tenemos un sistema de la selección de candidatos mejor que las PASO", sentenció.

Ante la pregunta puntual acerca de si cree que el peronismo unido le gana a Milei en los comicios de 2027 , respondió : "Le vamos a ganar, claro que le vamos a ganar. Le va a ganar el pueblo argentino, porque el pueblo argentino es el que está mal".

" El hambre del pueblo es costoso, no las PASO. Nosotros tenemos que humanizar de una vez por todas a la política para que la política se imponga sobre un mercado que es cruel. Hoy está planteando este presidente una crueldad pocas veces vista , donde deja de lado al ser humano y atenta contra la dignidad de las personas", disparó.

En ese marco, Quintela evitó dar una respuesta tajante acerca de la posibilidad de participar en una gran PASO del peronismo como precandidato presidencial: "No, no es lo más importante eso. Lo más importante es que podamos tener un proceso de reencontrarnos todos los compañeros, salir en la búsqueda en cada una de las provincias de todos los compañeros".

Al referirse al plan económico del gobierno de Milei, el gobernador planteó: " No bajó la inflación, eso es una mentira . Lo discuto porque el combustible valía $270, ¿Cuánto vale ahora? Vale $2400. Todo eso lo llevó él. El dólar valía $365, lo llevó de entrada a $800 y ahora $1400 y lo tiene planchado".

"De todas maneras, no es la discusión. La discusión en serio es cómo recuperamos la dignidad de nuestra gente y los derechos de la gente ", sentenció.

Fuente: Clarín