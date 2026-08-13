Cuánto costará remover la camioneta enterrada en un área protegida de San Juan y quién asumirá la custodia

La camioneta Toyota Hilux 4x2 que conducía el médico mendocino Agustín Añó (46), quedará hasta el verano , con parte de sus ruedas enterradas en la planicie de la Pampa del Leoncito, en plena cordillera de San Juan.

Por varios meses, el vehículo será custodiado por Gendarmería nacional para evitar que lo desmantelen o que alguien intente remolcarlo por sus propios medios. Una vez que el terreno esté firme, antes de intentar iniciar la maniobra, el propietario deberá obtener autorización judicial y municipal .

El vehículo ha quedado atrapado en un terreno de arcilla y limo, imposible de remolcar sin provocar más daño ambiental. Según estimaciones de expertos de la Universidad de San Juan, podría tardar más de un siglo en revertirse las marcas de la tracción de la camioneta.

"Cualquier vehículo, grúa, camión o camioneta, que intente sacarla con un lanza, corre el riesgo también de enterrarse", asegura el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal.

Hay otro temor en el pueblo de Barreal, la localidad más cercana al lugar donde quedó varada la camioneta. Existe la posibilidad de que sufra de vandalismo o que alguien pretenda desguazarla y llevársela por sus propios medios, causando más daño al suelo.

La Hilux se encuentra en la zona que pertenece al patrimonio de la provincia de San Juan y depende de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. "La camioneta quedó abandonada con la cerradura de las puertas abierta. Solo había un termo de mate en el interior", según detalló el intendente que llegó a pie hasta el sitio donde quedó varada.

El control de Gendarmería será tipo rondín. Los gendarmes saldrán a mirar varias veces en cada guardia y dejarán asentado en los libros de novedades si advierten o no algún cambio en el vehículo.

"No habrá que montar una custodia exclusiva para la camioneta, sino que será parte de las tareas habituales que realiza el personal del puesto vial de Gendarmería, ubicado a unos 600 a 800 metros", precisó Carbajal.

En San Juan y Mendoza funcionan varias empresas que ofrecen servicio de remolque de vehículos que han quedado en arroyos secos o terrenos irregulares de la cordillera. "Es habitual que nos pidan este tipo de tarea en el verano, por el ejemplo en la zona del dique El Carrizal", contó a Clarín , Gabriel Intelisano, de la empresa Grúas Gabi.

El servicio de remolque ronda los $800.000. Utilizan una linga larga para arrastrar el vehículo que ha quedado enterrado, con un camión o una camioneta como medio de tracción.

"En el caso en la Pampa del Leoncito, si fuéramos con un camión, puede quedar enterrado porque es un vehículo pesado", explica el experto en remolque.

La complejidad y el riesgo ambiental del humedal donde está la camioneta, vuelve mucho más costoso el proceso para sacarla. "Hay que ir con tres camionetas 4x4, hacer un estudio de impacto ambiental con un experto, recorrer el terreno, y utilizar raquetas como para caminar por la nieve y otras herramientas adecuadas", precisó el dueño de la empresa de grúas consultada. Y presupuestó que saldría entre 8 y 8,5 millones de pesos.

Carbajal cree que solo por vía aérea, con un helicóptero, podría levantarse el vehículo antes de que vuelva a quedar firme el terreno. Aclaró que, siempre que no empiecen las lluvias por el temporal del Niño, porque sino estará allí hasta abril del año próximo.

El médico declaró ante el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche. Argumentó que fue "un imprevisto" en el que tuvo implicancia la oscuridad y las condiciones del terreno húmedo. Quedó libre y dejó el pueblo para retornar a Santiago de Chile, donde trabaja en una clínica médica.

En los próximos días, la Justicia sanjuanina deberá determinar la sanción que le corresponde al conductor.

Fuente: Clarín