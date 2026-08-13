Le robaron su camioneta y pide ayuda para encontrarla

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Un vecino de San Justo pidió difusión para encontrar su camioneta Renault blanca, que fue robada este martes alrededor de las 19 horas.

El vehículo tiene patente WVM 722 y, según informó su propietario, fue sustraído en la zona de San Justo.

El dueño solicita la colaboración de la comunidad para poder recuperarla. Cualquier persona que la haya visto o que tenga información sobre su posible ubicación puede comunicarse con la Policía o aportar datos por privado.

La difusión del pedido puede ser clave para localizar el vehículo.