Córdoba: un nene de dos años encontró un monedero con 71 envoltorios de cocaína en un jardín

La Justicia de Córdoba investiga un caso ocurrido en un centro de cuidado infantil , donde una docente encontró un monedero que tenía 71 envoltorios con cocaína y había quedado en el establecimiento.

El episodio ocurrió en un centro ubicado sobre la calle Bernasconi, en el barrio Ampliación Cabildo. Según informaron fuentes policiales, un nene de dos años estaba jugando con el monedero que había encontrado en el piso después de que su madre lo llevara al lugar.

La docente advirtió la situación, revisó el objeto y descubrió que en su interior había 71 pequeños envoltorios que contenían una sustancia que sería cocaína .

Después de dejar a su hijo en el centro de cuidado, la mujer se retiró del lugar . Sin embargo, tiempo después regresó y pidió que le devolvieran el monedero que había perdido.

Ante la situación, los docentes dieron aviso al 911 y la Policía intervino en el establecimiento. La mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia , mientras que en el procedimiento intervino la Policía Federal Argentina (PFA).

Ahora, la investigación busca determinar de dónde provenía la droga y cuál era su destino . También se intenta establecer por qué el monedero con los envoltorios terminó en el lugar donde se encontraba el menor.

Fuente: TN