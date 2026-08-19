Declaran tres médicos que podrían complicar a Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de un empresario tras una cirugía estética

El juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de su paciente Christian Zárate tendrá este miércoles su segunda audiencia. La jornada, desde las 9, continuará con las declaraciones de los imputados y luego avanzará con los primeros testimonios de personas vinculadas al empresario fallecido y al procedimiento que terminó con su muerte.

De acuerdo con lo informado por Claudio Lifschitz , abogado defensor de Lotocki, tres médicos que también están imputados podrían prestar declaración: se trata de Daniel Enrique Zambrano García, Polansky Peláez Hoyos y Santiago Luis Olguín. Los dos primeros son cirujanos plásticos y el tercero anestesista.

Después de esa instancia está previsto que comiencen las testimoniales . Las primeras cuatro personas citadas son Romina Silvana Sicoli, pareja de Rodolfo Zárate; Katherine Mailen Francavilla, secretaria del empresario; Pablo Raúl Paura, amigo de Zárate; y Esteban Emanuel Oliva, efectivo de la Policía de la Ciudad que llegó al lugar tras el hecho.

El debate oral comenzó la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Lotocki está acusado por el homicidio simple con dolo eventual de Zárate, quien murió luego de una cirugía estética realizada en abril de 2021.

En la primera audiencia, el cirujano se negó a declarar. También optaron por no hacerlo la contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO), Andrea Isabel Torelli, y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek. Esta última está acusada por un presunto encubrimiento agravado.

Además de Lotocki, llegaron a juicio por la muerte de Zárate los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Polansky Peláez Hoyos y Santiago Luis Olguín, junto con la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández y Torelli. Krzeczek, en tanto, enfrenta la acusación por encubrimiento.

La acusación sostiene que Zárate se sometió a una lipoescultura y una dermolipectomía y que, posteriormente, sufrió complicaciones que terminaron provocando su muerte. El fiscal Pablo Rechini señaló, entre otros puntos, que Lotocki no habría intervenido ante la descompensación del paciente y que habría alterado el parte quirúrgico después del fallecimiento.

Romina Silvana Sicoli, pareja de Zárate, y Katherine Mailen Francavilla, quien trabajaba como secretaria del empresario, hablarán mañana.

También fue citado Pablo Raúl Paura, amigo de Zárate, y Esteban Emanuel Oliva, integrante de la Policía de la Ciudad que arribó al lugar después de lo ocurrido.

Sus declaraciones serán parte de la prueba testimonial que comenzará a incorporarse al debate y que buscará aportar elementos sobre las circunstancias que rodearon la intervención y los momentos posteriores.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, integrado por Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. Debido a la duración y complejidad prevista para el debate, también fue incorporada como cuarta jueza María Elisa Gaeta. El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal María Luz Castany.

Lotocki permanece detenido desde octubre de 2023 y afronta en este proceso la acusación por la muerte de Zárate, además de cargos por las lesiones gravísimas sufridas por otras pacientes que fueron atendidas por él.

La audiencia de este miércoles será el segundo paso del debate oral, que continuará con nuevas jornadas durante agosto y septiembre.

Fuente: TN