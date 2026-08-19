“Todavía tengo restos de balas en el cuerpo”: el testimonio de Nadia Beller tras denunciar a Cerimedo por intento de femicidio

En medio de la investigación por el presunto intento de femicidio por el que acusan a Fernando Cerimedo , exasesor del Gobierno de Javier Milei , la víctima y expareja del hombre , Nadia Beller , habló en diálogo con TN tras el ataque.

“Todavía tengo restos de balas en el cuerpo” , aseguró la abogada y activista política que fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra. La mujer también aseguró que, tras el episodio, “no se comunicó nadie del Gobierno” con ella.

La víctima permanece internada y con intervención médica. De acuerdo a lo que contó, le sacaron “tres o cuatro balazos” del cuerpo y tiene el hueso del brazo astillado.

En su relato, Beller responsabilizó directamente a Cerimedo por el ataque: “ Él me indujo a ir al lugar donde me citaron , supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente Morales, una prueba que él me dijo que necesitaba. Me dice ‘es poco probable que en un hotel con cámaras se atrevan a hacer algo así ’, me prometió que me estaba mandando con escoltas, escoltas que nunca aparecieron”.

La mujer explicó que lo conoció a partir de su rol como asesor del Gobierno . Según contó, empezaron a mantener un vínculo desde mediados de diciembre de 2025: “ Yo le gustaba y él me decía ‘decime Fernando’ , me empezó a contar cosas de su relación de pareja, de que quería traerse a sus hijos y que no podía porque la madre le exigía venir y no tenía relación con ella hace años.

“Yo puse reparo y le dije que a mí me parecía muy inteligente, que me caía muy bien, pero que yo no tenía intenciones de estar con una persona casada ”, aseguró. A partir de eso, de acuerdo a su testimonio, Cerimedo le dijo que su pareja había cometido una infidelidad y que dudaba de la paternidad de su último hijo.

“Él me ofreció trabajo en el Gobierno y yo le dije que no me parecía ético y rechacé el trabajo pero colaboraba en todo lo que me pedían”, señaló. Sobre eso agregó: “ Él coordina aquí en Bolivia con la DEA y con el Mossad. Iba a reuniones con ministros del Gobierno y la DEA en las que él estaba presente ”.

Respecto a las situaciones de violencia, la mujer afirmó que el primer episodio ocurrió en abril y que Cerimedo la “celaba demasiado” , por lo que le revisaba el celular. En una ocasión, cuando ella decidió ver el teléfono de él, habría encontrado conversaciones con su exesposa en las que se enviaban dinero y hablaban cariñosamente. “Le digo ‘no quiero saber de vos, sos un mentiroso’ y él me retiene por la fuerza” , aseguró.

“Me ocultaba que hablaba con ella, que estaba en Buenos Aires en un operativo, hasta que descubrí en su teléfono chats con una funcionaria del Gobierno , donde ella le decía que quería que la bese”, sumó la víctima.

Tras descubrir una infidelidad y confrontarlo, el hombre la habría agredido físicamente por primera vez. “Le reclamo y él estaba en Palacios, me dice esperame ahí y es cuando comienza a golpearme” .

Luego del ataque, la mujer contactó a un periodista que llevó a la policía y a una fiscal a su departamento, pero Cerimedo habría intervenido para evitar que se conociera el episodio de violencia . “Él se comunica con el ministro de Gobierno que dio la orden de que se retiren, se comunica con asesores del Presidente y hasta me hizo atender con el médico del Presidente. De esa manera silencian todo el caso ”, subrayó.

La activista agregó detalles sobre los momentos posteriores a esa agresión: “Él me ruega que lo perdone, que no se pudo contener porque estaba muy estresado con el tema del divorcio. Yo en esa oportunidad quería denunciar y él me dijo que si lo metía preso se iba a suicidar ”.

En paralelo, reveló que actualmente cursa un embarazo de 4 semanas y afirmó que Cerimedo es el padre y está al tanto de los análisis: “ Un día antes de que me intenten matar, él estuvo conmigo en una clìnica , presenció una ecografía, hasta estuvo bromeando con el nombre que iba a tener el bebé”.

“Tuve una comunicación con las fiscales en la noche, después no las volví a ver hasta ahora, a pesar de que yo pedí ampliar mi declaración . Eso fue antes de que yo entre a cirugía, estaba sumamente adolorida, y en lo que esperaban al anestesista entraron las fiscales a hablar conmigo y no vino nunca nadie más a hablar conmigo ”, retomó, refiriéndose al estado de la causa.

“Yo exigía hablar con el fiscal y no se me permitía, por eso pedí hacer la declaración, porque dije: ‘me han querido silenciar’ , en cualquier momento van a venir para que yo no diga todo esto”, denunció.

Respecto a lo que ocurrió después del ataque, dijo que Cerimedo se contactó con ella cuando estaba en la clínica y le dijo que estaba yendo a verla. Poco después fue detenido en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, cuando estaba por viajar a la Argentina .

“ Tengo miedo . Se me ha restringido poder hablar con la fiscalía, se me privó de hablar con mi abogado durante más de tres horas, se me privó de compañía de familiares”, concluyó Beller.

Fuente: TN