Con Karina Milei a la cabeza, el Gobierno comienza esta semana a organizar la visita del papa León XIV

Después de una semana marcada por la actividad política-partidaria, Karina Milei comenzará este martes a organizar la visita del papa Leon XIV al país. En su rol de secretaria General de la Presidencia , encabezará una reunión en la que participarán ministros, funcionarios porteños y funcionarios de la Iglesia Católica.

Luego de muchos rumores y especulaciones, el Sumo Pontífice aterrizará en suelo argentino el 8 de noviembre y se quedará hasta el 11 , como parte de una gira regional que incluirá Uruguay y Perú.

"Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país", escribió Javier Milei el día en que se confirmó la noticia.

Según informó Presidencia este domingo al difundir la agenda semanal de funcionarios, Karina Milei encabezará la primera reunión interdisciplinaria para la organización de la visita de León XIV a la Argentina.

Desde las 17 horas, la secretaria General de la Presidencia recibirá a un grupo de ministros nacionales, aunque no confirmados quiénes serán, a representantes de la Iglesia y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Este será el primer viaje de un Papa a la Argentina en casi 40 años , tras la llegada de Juan Pablo II en 1987, y luego de que Francisco no volviera al país lo largo de los 12 años de su papado.

A nivel nacional, la presencia de Robert Francis Prevost​​ implicará el trabajo y la coordinación entre distintas áreas de la administración nacional, así como la articulación con las provincias a las que se trasladará.

Si bien todavía no están definidos los detalles, de acuerdo con la agenda ya confirmada, el líder religioso hará paradas en la Ciudad de Buenos Aires , en Luján ( en la provincia de Buenos Aires) y en Córdoba . Su presencia demandará un fuerte operativo de seguridad que, probablemente, estará a cargo del Comando Unificado Federal del Ministerio de Seguridad.

"Es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros. La coordinación con las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad se dan todos los días. Hay comandos coordinados con todas las provincias y esto no va a ser la excepción", había respondido el canciller Pablo Quirno cuando le preguntaron por eventuales dificultades para coordinar la tarea con el gobierno de Axel Kicillof.

Más allá del interés de la comunidad religiosa, la presencia del sucesor de Jorge Bergoglio generó un fuerte interés en distintos sectores de la vida pública, tanto en la política, como entre el empresariado y el sindicalismo. Sin embargo, fueron los movimientos sociales nucleados en la UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores ( FACCyR ) los que tomaron la delantera en su intención de reunirse con el Papa.

Como contó Clarín , las organizaciones le enviaron una carta al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede para invitar a la máxima autoridad eclesiástica a visitar un barrio popular o un centro de reciclado . El argumento es que así, León XIV tendrá “la oportunidad histórica de encontrarse con quienes representan cotidianamente las tres T: Tierra, Techo y Trabajo”, las demandas Francisco promovía resolver.

En este contexto, Karina Milei dará los primeros pasos para organizar la que será, en palabras de su hermano, "una visita histórica para todos los argentinos".

Fuente: Clarín