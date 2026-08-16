Las condiciones de Macri para pactar y la inversión del Gobierno para dividir al peronismo

Desde el ángulo de la estrategia no está claro cuál puede ser el beneficio del Gobierno si elimina las PASO. Javier Milei es el candidato indiscutible del oficialismo, que tiene la lapicera para armar las listas de legisladores a su antojo. La Libertad Avanza es apenas un grupo de WhatsApp, no un partido político. Por eso no tiene problemas de internas para candidatos. Milei solito se hace la PASO en la intimidad . Es hijo de la polarización y necesita un polo contra el cual disputar. Pero si la oposición del peronismo y sus aliados no encuentra un método como son las PASO para sindicar la representación en una fórmula, ¿le conviene enfrentarse con una oposición balcanizada que puede disparar un balotaje de final incierto? Tan incierto como el que lo hizo a él presidente en 2023 . Llegó a la presidencia por la pulverización de las otras ofertas. Si esto es así, no hay mejor método para Milei que mantener las PASO.

¿Por qué dice que no las quiere? Porque las quiere la oposición. Al contrincante dibujado hoy en el horizonte, Axel Kicillof, también le convienen unas PASO que decodifiquen con quién va a polarizar . La gestión Milei ha hecho leyenda de que da vuelta todo lo que propone . Les sacó plata a las universidades y se la da de otra manera, quería Ficha Limpia y él se ocupó de tirarla abajo, etc. Según esta presunción, en realidad hace alboroto con la eliminación de las PASO para después negociar mantenerlas con las condiciones que él ponga para otros acuerdos.

En la oposición analizan con lupa qué quiere el Gobierno en realidad con sacar del medio la actual ley de primarias. Hablando en plata, el objetivo parece avanzar hacia un desfinanciamiento de los partidos. Al eliminar las PASO, que se hacen con boleta sábana, dejan de pagársele las sumas más altas a los partidos. Son la sal de la tierra para formaciones que viven en el desierto y que pueden recibir, gracias a las PASO, un vasito de agua en su travesía por este valle de lágrimas.

Eliminar subsidios estatales y publicidad gratis es otro recorte. El proyecto autoriza piedra libre para los aportes de privados , siguiendo la tendencia de la legislación de los EE. UU. (fallo de la Corte en tiempos de Obama) que libera los topes para aportes de organizaciones sindicales y también de empresas. Si nada le conviniese más a Milei que unas PASO de la centro derecha tiene que disolver la iniciativa de Macri de presentar una alternativa del PRO. Ese plan puede dividir al electorado: por eso Milei tiene que entregarle a Macri todo lo que reclama. Mauricio levantó el teléfono de la hermana presidencial después de un diálogo con un alto cargo del PRO en el gabinete. Si quieren llamen porque estamos para escuchar. Pero nos tienen que: 1) reconocer el apoyo; 2) sacar las manos de la ciudad y 3) que admitan que por el PRO el que negocia soy yo en todos los distritos. Dejen de capturarme a mi gente de a uno. Logró esto, y por eso lo llamaron . En materia de reconocimiento, en la reunión con Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, Martín y Lule Menem se derramaron en reconocimientos a Macri, a Ritondo y al PRO por su colaboración. Este es un gobierno neomenemista y Macri siempre fue un sueño del peronismo de los años ’90. Menem lo quiso acercar a la política. Duhalde lo quiso como candidato a presidente en 2002, y la carrera de Mauricio en las urnas comenzó con la lista del PJ Capital-Duhalde conducción en 2003.

Santilli, que el domingo estuvo en Rosario para acompañar a su hijo corredor de autos, dice que por ahora no van a presionar para que avance el proyecto de reforma política. Habrá alguna señal a finales de septiembre. Antes, hacia el 15 de ese mes, el Gobierno tiene que presentar el proyecto de presupuesto nacional. Es otro caramelo de madera para entretener a la barra. Para un Gobierno no hay nada mejor que no tener presupuesto. Milei mismo gobernó dos años con el que le había legado Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto. Pero ante los mercados, a quienes los gobiernos quieren engañar -y no lo logran, lo dice el riesgo país que mide la confianza-, no hay nada peor que no tener presupuesto .

En la reunión del hotel Emperador del martes pasado, Axel Kicillof centró su intervención en la necesidad de que el peronismo se prepare para la discusión del presupuesto. En ese debate, dijo, se va a discutir todo lo que importa para el último año de Milei. La amenaza de un proyecto de ley de apagón presupuestario si el Congreso no le aprueba los números a Milei, le pone más morbo a la dimensión de la pelea , que ocupará los meses hasta el final del año.

Que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía aparecieran en Albigasta (Catamarca) el viernes para inaugurar un acueducto es la señal más fuerte de negociación con los gobernadores. El rapto de cordura que significó la conversación con Mauricio Macri busca amalgamar un frente que represente unido al voto de centroderecha. Es el voto que le puede asegurar al oficialismo alguna competitividad, que hoy no asoma en ningún sondeo de opinión. Nadie en serio puede jurar nada sobre esos números, que suelen errar, y más a un año de una elección. Pero los políticos sí juran por las encuestas, que controlan sus conductas .

Diego Santilli y Toto Caputo estuvieron con Raúl Jalil y Elía Suárez, gobernadores de Catamarca y de Santiago del Estero, para cumplir con un acueducto que le habían prometido el año pasado a cambio del apoyo de sus bancadas en la suspensión de las PASO. Esa obra está imputada a la partida “Mano a mano” (“Y si alguna deuda chica, sin querer, se me ha olvidado / En la cuenta del otario que tenés, se la cargás” (Celedonio Flores) que había negociado el exfuncionario Lisandro Catalán, de quién ya nadie se acuerda. Alzar la bandera blanca con aliados como el PRO macrista se complementa con este envión para dividir al adversario, un peronismo que entre 2023 y 2025 retuvo entre el 44 % (balotaje) y el 34 % de los votos. Siguen unidos desde 2019 y son una amenaza para la disputa de 2027, para la que el Gobierno intenta dibujar una pendiente en el campo de batalla que lo beneficie .

Para algunos es justicia, para otros es un regalo a las empresas. No se puede ir a elecciones con gobernadores y empresarios enojados. Más en un país que vaticina una suerte incierta a los oficialismos. Sin obra pública y con salarios por el suelo es difícil que les vaya bien a los gobernadores, que quieren estabilidad de sus administraciones . Ese dilema siempre termina siendo el que decide las conductas políticas. Los gobiernos economicistas, como el actual, intentan que la restricción económica domine a la política. Pero esta termina siempre dominando a la economía. La política reparte poder, y la economía siempre se amolda a los circuitos de la política. Charles Péguy, pensador francés que sabía casi todo, lo dijo hace más de un siglo: "Todo comienza en mística y todo termina en política. [...] Los partidos políticos son generalmente contrarios a las místicas que pretenden apoyar. Nada tan contrario a las místicas de la libertad que los políticos de la libertad". (Charles Péguy, Notre jeunesse /Nuestra juventud, 1910).

Como parte de este rapto de realismo preelectoral, los gobernadores del Norte Grande aparecerán el martes en la Casa de Gobierno para reclamarle que, en el debate del Senado de la ley de Zonas Frías, se les reconozca una recompensa por la baja de subsidios que contiene el proyecto ya votado por los Diputados . Las provincias del Norte que no tienen gas pagan cara la electricidad para compensar el uso de sistemas que alivien la canícula. Parece un detalle, pero es la respuesta de los gobernadores ante el pánico electoral que advierten en el Gobierno .

Es tanto que llamaron a Macri para pedirle perdón y asegurarle que ya no habrá más penas ni olvidos. El Gobierno se angustia para que salga esta ley, que contiene el capítulo que les regala una fortuna a las empresas eléctricas que acumulan una deuda total cercana a los USD 1.800 millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Es para compensar años de tarifas contenidas.

Subsidiar las zonas frías ha sido una política que nació en el 2001 con el gobierno de Eduardo Duhalde. En 2021 un proyecto del peronismo, que encabezó Máximo Kirchner, amplió ese beneficio para más provincias, atentos a que frío no solo hace en la Patagonia. El Gobierno viene de una derrota en el Senado al voltear una reforma de la ley de Manejo del Fuego, otra iniciativa del peronismo que encabezó el infante Máximo. Esta se la ganaron al Gobierno. ¿Buscaban una mejoría técnica o política en ese régimen? No, el objetivo era darle un chirlo a Máximo. Si no, no se entiende que Patricia Bullrich se empecinase en protagonizar deliberadamente una derrota ante la oposición, que ya les había hecho pelo y barba al bajarle el capítulo de Villas y el de Tierras.

O les reparten esa plata o les benefician la tarifa del gas en zonas del norte donde no hay gas y la tarifa de la electricidad, o le vuelven a hacer una zancadilla . El proyecto para forzar el reparto del tramo del impuesto a los combustibles, que debe asignarse a las obras públicas, y que ya votó el Senado, todavía tiene estado parlamentario en Diputados. Lo movieron todos los gobernadores y ha servido de prenda para negociar de a uno. Pero si no les dan lo que quieren, lo pueden desenterrar en cualquier momento.

En la última cumbre del Norte Grande faltaron Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, los dos hombres fuertes de la oposición. ¿Estarán el martes con Santilli? Si lo hacen, pueden darle algo de emoción a una agenda dispersa para la atención de quienes siguen las roscas de la política. El mismo martes, por la mañana, la mesa del litio que integran los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta, harán una exhibición de riqueza de la patria productiva . Van a estar las cámaras de proveedores, sindicatos, empresas, think tanks como la Fundación Mediterránea y el CIPPEC, y organismos de financiamiento. Es un showroom con talleres que exhibirán la fuerza de esta actividad, que es un desarrollo de riqueza, antes de ir a lo Santilli a reclamarle el repago de su apoyo a la quita de subsidios a las zonas frías.

El interés de estas dos reuniones surge del recuento de responsabilidades en la derrota del Gobierno en la última sesión del Senado. La presunción es que los 37/39 votos que se juntaron para matar el capítulo de Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad son los mismos que tiene la oposición para impedir que salga la suspensión o abolición de las PASO . Ese número figura en un papelito que manejó uno de los legisladores que juntó los votos en contra. Suman 24 del peronismo (sin Anabel Fernández Sagasti), 3 de Convicción Federal, 2 de Santa Cruz, 2 de Misiones, uno de Alejandra Vigo, 3 por lo menos de la UCR - uno de Edith Terenzi (Chubut) y dos de Flavia Royón y Beatriz Ávila (Salta y Tucumán). Esa es la trinchera que debe batir el oficialismo si quiere matar las PASO.

Fuente: Clarín