El Gobierno abre una negociación con el PJ para modificar las PASO y evalúa que el Estado financie las internas partidarias

Todos hablan con todos aunque parezca que pocos hablan con pocos. Terminó el Mundial. Y la política entró en la fase inicial de la brutal temporada que culmina en la noche en la que se disputa a todo o nada el poder total. El domingo de las elecciones presidenciales del año próximo. Esta semana, por variables diferentes pero con objetivos quizás similares, hubo reuniones novedosas tanto en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO . Y también entre los distanciados jefes del peronismo más opositor a Milei, el PJ-K y los gobernadores jamás alineados con la Casa Rosada . Peleados por razones diferentes, desde ambos bandos hubo paz y encuentros.

En ese marco, el tema por el que se abrió una posibilidad de acuerdo, siempre en charlas confidenciales entre libertarios, dirigentes del PRO con sus "enemigos" del PJ K es la reforma del sistema electoral . El oficialismo quiere eliminar para siempre las llamadas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . Y modificar, entre otros ítems que son por ahora proyectos legislativos solitarios, el modo en el que se financian las campañas políticas.

Las PASO y la plata bien valen un acuerdo transversal. Es lo que se empieza a hablar. Los libertarios abrieron esa puerta, por ahora de modo informal y a modo de escucha. Para el PJ K, los opositores más ultras de Milei, las PASO y la recaudación para las campañas fueron el eje del encuentro sorpresivo del martes pasado . A su modo, lo dejaron trascender algunos de sus participantes. Aunque aún no solucionaron sus propias rencillas internas, los jefes territoriales del peronismo heterodoxo no quieren perder la posibilidad de elegir su candidato presidencial mediante una gran interna . No pasa algo igual desde que Carlos Menem enfrentó y ganó en elecciones cerradas, solo para afiliados, a Antonio Cafiero.

También por conveniencias electorales, los líderes libertarios decidieron aceptar que vuelva el diálogo entre los Milei y Macri . El expresidente aceptó dialogar con Karina Milei y eso produjo otra reunión de viejos aliados a los que peleas políticas entre sí también habían separado de modo coyuntural.

Si bien nada está definido por ahora, ni siquiera cómo se conformará la coalición oficialista y la opositora, el posible acuerdo para lograr puntos en común que logren la sanción de nueva ley electoral está en marcha . Así se lo confirmaron a Clarín fuentes calificadas del oficialismo, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, lo mismo que operadores de primera línea del PJ afín o cercano a los Kirchner. Ninguno de los protagonistas de esta trama, dinámica, admitirá en público lo que sí confirman en privado.

El titular de la Auditoría General de la Nación es Juan Manuel Olmos , peronista ortodoxo pero con vínculo con todos los sectores de su espacio, lo que no evita que haya generado una relación de confianza con la propia Karina Milei , es uno de los que trabaja para lograr consensos parlamentarios para imponer los puntos básicos de lo que los libertarios llaman "La Reforma Política". En abril pasado, Olmos habló por última vez sobre cómo se podrían reformar las PASO con otro viejo amigo suyo de la política: el hoy jefe de Gabinete, Diego Santilli. Olmos le transmitió al funcionario que el peronismo no aceptaría la eliminación total de las PASO.

Dirimir su nuevo líder en internas es una posibilidad importante debido a la gran pulseada que divide al partido con perfil de oposición dura: La Cámpora, los Kirchner, siguen irreductibles y no aceptan que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , no se subordine a su exjefa Cristina. El martes pasado, Kicillof y Kirchner hijo volvieron a verse cara a cara en un encuentro organizado por Sergio Massa, y del que también formaron parte los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa). Y los jefes de bloque de Diputados y el Senado del PJ K, Germán Martínez y José Mayans. Fue en un entrepiso del hotel porteño Emperador.

El encuentro duró cinco horas y, además de acordar unificar el reclamo a la Casa Rosada por el envío de fondos y endurecer la posición de los legisladores de ese espacio en el Congreso contra las leyes que envíe Milei, se dio vuelta una y mil veces al escenario de modificación del sistema electoral. La posición que se hizo pública respecto a ese dilema fue mostrarse totalmente cerrados a aceptar la eliminación o suspensión de las PASO.

De nuevo, el diálogo entre libertarios, dirigentes del PRO, y hasta legisladores de la UCR, muestra que más allá de las declaraciones todos los espacios indagan caminos intermedios para llegar a un acuerdo que no será oficial pero sí podría concretarse de modo confidencial. Secretos a voces. Fue un senador radical, Eduardo Vischi , el que podría haber encontrado el modo de destrabar el conflicto aún en tratativas. Ocurre que el legislador correntino presentó su propio proyecto de Ley de Reforma Política: propone que las Primarias Abiertas dejen de ser Obligatorias para pasar a ser "Optativas". Música para los oídos peronistas.

El plan que podría llegar a un acuerdo parlamentario, aunque los diálogos al respecto sean muy incipientes, es garantizarle a los partidos políticos que las PASO, al transformarse en "Optativas", sean igualmente financiadas, controladas y reguladas por la Cámara Nacional Electoral y el Estado . Esto significa que, en caso de que deban definirse candidatos a presidente mediante internas, no sean los partidos políticos los que deban disponer de los fondos para garantizarse la realización de ese potencial proceso. Una elección nacional, o provincial, aunque sea una interna, tiene un costo multimillonario que ni el propio PJ podría erogar. ¿Estaría dispuesto el oficialismo a "regalarle" la chance de que el Estado financie unas PASO del PJ o de cualquier otro partido? La pregunta no es vana pero sí retórica: ¿La Casa Rosada, y sus posibles nuevos viejos aliados del PRO perderían la posibilidad de cambiar la Ley Electoral manteniéndose irreductibles en ese punto de las primarias?

El peronismo es autor de la Ley de las PASO pero nunca se sometió a ese mecanismo para elegir su candidato a presidente. Los interrogantes son múltiples: ¿cuántos afiliados del PJ se movilizarían a votar a unas PASO si esos sufragios no fueran obligatorios? La negociación incluye aún todas esas variables que están siendo analizadas por expertos electorales de los principales espacios políticos. Uno de los más destacados senadores de LLA aceptó ante Clarín que la clase política de forma transversal dialoga a través de múltiples dirigentes sobre las diferentes opciones para reformar la Ley Electoral, pero agregó que nada de todo esto podrá concretarse y ser posible si no se cuenta con el apoyo de los diez senadores nacionales de la UCR. Lo mismo pasaría con los legisladores que responden a los gobernadores aún aliados de la Casa Rosada. Todo está abierto.

El devenir de la performance de Milei y sus chances de ser reelecto es también combustible para las decisiones que tomen los jefes distritales del país. Si bien los Milei abrieron de nuevo la posibilidad de llegar a acuerdos electorales con el PRO, aún no convocaron a la Casa Rosada a las autoridades del radicalismo . "Sin ellos, no podremos sacar ninguna ley más", se lamentaba esa fuente libertaria ante este diario. Es muy posible que la UCR también sea invitada a formar parte de un frente liderado por los libertarios con el objetivo electoral de vencer a quien resulte el candidato final del PJ opositor acérrimo.

Tras el diálogo entre Mauricio Macri y Karina Milei, el expresidente aceptó que dos de sus operadores, el legislador Fernando De Andreis y el jefe de bloque del PRO en la Cámara alta, Cristian Ritondo, fueran a una reunión en Casa Rosada en la que participaron también Santilli; y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, alineados totalmente con la hermana Karina.

Más allá de las PASO, lo que interesa también a las autoridades de todos los partidos políticos es crear una nueva legislación sobre el financiamiento de las campañas electorales . La plata de la recaudación es un problema que une a todo el arco ideológico nacional. Los fondos que financian el proselitismo nacional suelen ser más de los declarados en los papeles, admiten en off the record, desde hace años, jefes de todos los principales partidos políticos nacionales.

La causa judicial que indaga en los bienes patrimoniales de Martín Insaurralde , posiblemente entreverados con las cajas de los dueños de empresas del sector, está a punto de generar novedades de impacto. El mundo del juego está alterado, contaron fuentes del sector. En Comodoro Py, por caso, tramita una causa en contra de la familia Di Maggio, dueños de bingos en el sur bonaerense, que empezó a tramitarse como una estafa de una empresa de ese holding a otra firma privada dedicada a la alimentación, pero que terminó destapando posibles delitos de lavado de dinero con ramificaciones con empresas y cuentas de bancos en el exterior. El expediente sigue su curso. Son historias mínimas pero de esas cuestiones suele hablar el llamado círculo rojo del establishment.

Los gobernadores , tanto los más díscolos como los aliados a la Casa Rosada, no se definieron sobre la modificación real y definitiva que aceptarían modificar, o no, del sistema electoral. Es una ley laberinto, con varios caminos y salidas diversas. El Gobierno podría buscar, por ejemplo, dar de baja al sistema de lemas, que le permite a varias provincias sumarle "colectoras" diferentes a las boletas que encabece un mismo candidato, varias listas "colectoras" con legisladores que le suman votos desde "arriba". La cantidad de boletas con un mismo postulante nacional pero distintos para ocupar cargos en las provincias genera mil inconvenientes y mil "picardías" para "arriar votantes". De sumarles ellos más sufragios a los candidatos a nivel nacional debido a un empuje propio. El Gobierno pega y negocia todo con todos. Todos son todos. Y todo, es todos.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín