Caos en la Panamericana: un choque múltiple con un colectivo dejó al menos cinco heridos

Un choque múltiple entre seis vehículos , entre ellos un colectivo, dejó al menos seis heridos y provocó importantes demoras este viernes por la mañana en la autopista Panamericana. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, al menos seis personas resultaron heridas. Además, el tránsito presenta una importante reducción de carriles en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que genera largas demoras para quienes circulan por la zona.

Trabajan en el lugar personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados.

Fuente: TN