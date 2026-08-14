Banfield aguantó la ventaja como pudo y agravó la crisis de un Racing que otra vez se fue con insultos

Nueva derrota de Racing, que venía de perder frente a Tigre y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura . Ahora cayó con Banfield , que se impuso por 1-0 en el Cilindro de Avellaneda gracias al gol del debutante Alexander Machado en el primer tiempo. La Academia no pudo aprovechar las ocasiones que tuvo en el complemento y dejó la cancha bajo una lluvia de insultos.
LA PELOTA BUSCÓ AL JUGADOR… ¡Y ÉL CONVIRTIÓ! Tras un rebote en el travesaño, Machado se encontró solo con la pelota y definió para el 1-0 de Banfield vs. Racing. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/fTS8wyvEbL
Le damos la bienvenida a 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 🇺🇾 pic.twitter.com/VwJEKgyzrK
𝗠𝗮𝘁𝗶́𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇 se suma al Taladro 💚 pic.twitter.com/tAAALn7Cv3
🆕 𝗟𝗮𝘂𝘁𝗮𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗻𝗼 es nuevo jugador de #Banfield . pic.twitter.com/VtJFGnpDoF
ℹ️ 𝗣𝗘́𝗥𝗘𝗭 𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗡𝗚 Racing adquirió los servicios del futbolista Leonel Pérez a préstamo por un año. La operación incluye una opción de compra por la totalidad del pase del jugador al término del período de préstamo. En caso de que Racing haga uso de esa… pic.twitter.com/GzruHYoWfR
El Club Atlético #Banfield informa el levantamiento de inhibiciones y la cancelación de multas ante FIFA. 🔗 https://t.co/sfuCkTujjV pic.twitter.com/ei9Zg3yaTo
📋 Estos son los convocados para enfrentar mañana a Banfield en el Cilindro. pic.twitter.com/I3QQgKbKQU
Fuente: Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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