“Tu voz no pudo pedir ayuda, que tu asesino pague”: el mensaje de Pitty, la numeróloga, a su seguidora asesinada por el marido en Villa Devoto

En medio de la conmoción por el crimen de una mujer en Villa Devoto a manos de su esposo, la numeróloga Pitty difundió en las redes una carta que le escribió a la memoria de su seguidora, Romina Calvo, y señaló que si bien su "voz no pudo pedir ayuda" ahora queda la "responsabilidad enorme de que este asesino pague".

Verónica Asad, nombre real de la numeróloga más famosa del país, publicó este viernes en Instagram unas líneas junto a una foto de Romina Calvo , quien fue asesinada a cuchillazos por su marido, Walter Verón, en la casa familiar que compartían con sus dos hijos.

De hecho, desde que se conoció el crimen Pitty salió por varios medios de comunicación a dar detalles y aclaraciones de la relación casi tutorial que mantenía con Romina Calvo, dado que fue mencionada en una carta que dejó el marido a modo de despedida y en la que responsabilizaba a la influencer por los cambios de conducta que él percibía en su esposa.

"Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron . Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara", sostuvo Pitty en el posteo que hizo público esta tarde.

Y publicó una foto en la que se las ve juntas. "Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa", señaló y también recordó que "Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio . Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho".

Consciente de su presencia mediática, la numeróloga dejó un mensaje que circula en las redes para dar contención a las mujeres víctimas de violencia y que puede salvar vidas: "Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor".

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"Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija", añadió.

Tras remarcar que muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven e instarlas a que pidan ayuda como comienzo de su libertad, Pitty sostuvo que la historia de Romi le "atravesó el corazón" .

Sobre la situación de Calvo, dijo: "Me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera" .

Dirigiéndose a la mujer asesinada, añadió: "Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron . Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos".

" Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague", clamó Pitty desde su IG .

Verónica Assad, quien da cursos sobre numerología y montó una serie de locales donde vende velas, sahumerios y decoración, conoció a Romina en el marco de sus nuevos emprendimientos comerciales que se encuentran en las principales avenidas porteñas.

Este jueves, contó que "a las 8.15 me llamó uno de los hijos desde el teléfono de Romina. Me dijo que su mamá no iba a poder ir a trabajar. Le pregunté por qué y me dijo: 'Papá mató a mamá'" .

Según Pitty, Romina Calvo se presentó en uno de sus locales para contactarla proque quería obtener una franquicia para abrir un comercio pero "no tenía dinero para hacerlo".

"Le fui dando algunas tareas y vi que tenía talento para trabajar. Nos fuimos vinculando, le di la oportunidad de que ella esté frente al local de Caballito y su crecimiento fue muy grande", comentó al ser consultada por la prensa.

Fuente: Clarín