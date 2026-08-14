Amenaza en una escuela de Haedo: una bala y un mensaje para “suspender los viajes de egresados”

Un sobre debajo de un portón y una bala sembraron preocupación en una escuela de Haedo . La amenaza apareció este viernes a primera hora de la mañana, con un curioso pedido: suspender los viajes de egresados.

El hecho ocurrió en el Instituto Parroquial Cristo Obrero, que tiene niveles primario y secundario y que ya había quedado envuelto en pánico en olas anteriores de amenazas a escuelas.

El sobre fue lanzado por debajo de las rejas verdes del portón. Lo halló personal de Maestranza apenas entró a su horario de trabajo. Dentro del sobre había un proyectil y un mensaje. "Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos", reza parte del escrito, con marcador verde sobre una típica hoja rayada escolar.

El mensaje llegó a manos de los directivos del colegio, que radicaron la denuncia. Interviene la UFI N° 7 de Morón, bajo la carátula de "Intimidación pública". Se analizan imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias en que llegó el sobre al establecimiento.

Tanto la carta como la bala quedaron secuestradas y se peritarán para encontrar posibles rastros de los responsables de la amenaza.

Como medida preventiva, el colegio suspendió las actividades extracurriculares. La situación generó sorpresa en los padres. "Me acabo de enterar. Vine a buscar a mi hija, no me mandaron ningún aviso. El colegio siempre diez puntos, no hay problemas . Me extraña la noticia, porque es un colegio excelente", dijo el padre de una alumna de primaria, este viernes a la tarde, en declaraciones a la señal A24 .

Sin embargo, la institución ya sufrió algunas olas de amenazas en los últimos años.

A mediados de 2022, recibió amenazas de bomba en tres días hábiles consecutivos . Fue entre fines de abril e inicios de mayo de ese año. Todo empezó con una llamada el 29 de abril, por un supuesto artefacto explosivo colocado en el lugar. El personal y los alumnos fueron evacuados.

Ahora, en abril de 2026, un chico de 14 años hizo un posteo en redes, en plena ola de amenazas a escuelas. "Si van a hacer tiroteos, tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a lo compañeros?", escribió el joven en TikTok, con una selfie frente al espejo.

Los directivos hicieron la denuncia y la Policía allanó la casa del menor, en Morón. Le secuestraron el celular desde donde había escrito el posteo. Le ordenaron seguir con la cursada de forma virtual.

Fuente: Clarín