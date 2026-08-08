Autos de alta gama, cripto y la sospecha de los siete gimnasios en un año: las pistas detrás de la banda acusada de lavar dinero narco en Chaco

" Qué lindo lavado de plata " , comentó hace una semana un usuario de Instagram en un posteo de la cadena de gimnasio Exen, en donde anunciaban la apertura de su séptima sucursal en poco más de un año.

El usuario anónimo hizo apenas una observación . Pero meses antes, el mismo comentario había salido de un informante que se acogió a la figura del arrepentido apuntó contra la firma Exen, a la cual acusó de ser una pantalla para desviar fondos de una banda de narcotraficantes que opera en Chaco y Corrientes.

Este viernes esa pista derivó en una serie de 18 allanamientos que dejó un total de siete imputados y una investigación en proceso. Y es que a los gimnasios se le sumaron otros negocios como concesionarios y emprendimientos clandestinos de minería de bitcoins.

La investigación por presunto lavado de activos estuvo a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia y contó con la supervisión del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

De la operación participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco.

El expediente cuenta con un total de siete personas imputadas. Hasta el momento estan detenidos Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Otras dos personas, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, están siendo buscados.

Además de los cinco mencionados, se encuentran investigados Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Los dos ya fueron notificados de la imputación pero sobre ellos no hay riesgo de fuga.

Según comentaron fuentes judiciales a Clarín , la investigación contra esta banda criminal ya venía de antes, a partir del seguimiento de un grupo que se dedicaba al tráfico de drogas.

Pero el aporte de este arrepentido permitió llegar a una serie de esquemas pensados para volver a reintroducir en el circuito financiero el dinero del narcotráfico. Entre ellos, los gimnasios.

Y es que la expansión fue desbocada. Entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con siete sucursales entre Resistencia, Corrientes y Asunción.

"En la capital más pobre del país abrían gimnasios con las máquinas más caras del mercado" , grafica uno de los investigadores consultados por Clarín . Para la fiscalía, es económicamente inviable.

De acuerdo a información que consta en la causa, la Policía del Chaco estimó que el equipamiento de las cinco sucursales de la provincia tenía un valor total aproximado de 1.434.241 dólares.

La fiscalía luego comparó esas estimaciones con las facturas de compra registradas ante el proveedor y detectó diferencias sustanciales. Las facturas de compra presentadas sumaban 407.743 dólares. Es decir, casi el 60 por ciento del valor estaba subdeclarado.

A eso se suma que los propietarios no demostraron ingresos declarados que puedan justificar el gasto realizado para equipar los gimnasios. El viernes por la noche, camiones de Gendarmería secuestraban las máquinas de los distintos gimnasios.

En la imputación, la fiscalía les atribuyó a los siete acusados “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.

Pero los imputados además eran propietarios de concesionarias de automóviles de alta gama . Para la fiscalía, ese era otro instrumento para el lavado de activos.

Para el fiscal Sabadini, las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para llevar adelante la denominada fase de integración o reciclaje del lavado de activos, mediante inversiones que permitían incorporar los fondos al circuito económico formal bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.

En los operativos secuestraron dinero en efectivo, celulares, computadoras, documentación y automóviles.

Una de las mayores curiosidades con las que se encontraron los oficiales fue la existencia de una ramificación de la banda que había adquirido equipamientos de minería de bitcoin en un galpón en el que tenían instalado una serie de racks rodeados de ventiladores para enfriarlos.

Si bien la minería cripto dejó de ser un negocio rentable hace algunos años a partir del aumento de las tarifas de electricidad, la banda lo solucionó de una manera ingeniosa: estaban colgados de la luz . El modus operandi se repetía: los investigadores encontraron que los gimnasios también estaban colgados.

Mientras sigue adelante la investigación, en Resistencia las redes sociales se hicieron eco del tema, especialmente en el mundo de los gimnasios.

Tan mordaces como el usuario anónimo que deslizó un posible caso de lavado alrededor de Exon, ya este viernes los CM de cadenas competidoras aprovecharon el revuelo.

" El único lavado que hacemos es el de las toallas. Y los activos son los músculo s", chicaneó un gimnasio, ofreciendo una promoción para nuevos socios que se hayan quedado sin lugar donde entrenar.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín