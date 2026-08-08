Los Pumas, con caras nuevas y muchas variantes, perdieron con los Springkboks pero dejaron una buena imagen en Vélez

Los Pumas , con muchas variantes y caras nuevas, cayeron este sábado contra los Springboks por 17-10 en un test match jugado en la cancha de Vélez. La derrota, no obstante, tiene que dolerle poco a Felipe Contepomi y sus pupilos, ya que mostraron mucha disciplina y mucho carácter para enfrentar a los campeones del mundo que llegaron a Liniers con su formación de gala.

Benjamín Grondona, con un try en el inicio del duelo, y Santiago Carreras, con un penal y una conversión, anotaron los tantos del equipo nacional. Edwill van der Merwe y Cameron Hanekom fueron los trymen de los sudáfricanos, que también sumaron con las patadas de Sacha Feinberg-Mngomezulu, con un penal y una conversión, y Handre Pollard, con otro penal.

Los Pumas lucharon hasta el final tuvieron la chance en los últimos segundos y quedaron cerca del ingoal, pero fallaron en el último pase y no hubo tiempo para más.

Ingresaron Juan Martín Scelzo y Leonel Oviedo, los dos debutantes que restaban. Ocuparon los lugares de Moro y Ruiz, respectivamente

Los Springboks entraron empujando con un scrum y se pusieron al frente por primera vez en el partido. Handre Pollard no falló en la conversión.

Mayco Vivas por Wenger, Matias Moroni por Ignacio Mendy y Moyano por Simón Benitez Cruz. Ya no quedan backs en el banco argentino.

Sudáfrica había llegado a apoyar, pero en la jugada Marco Van Den Berg había tocado con el codo la linea de touch y quedó todo invalidado. Los Pumas salieron con un line out e intentan recuperar terreno.

Sudáfrica tomó las riendas del partido y juega en campo contrario buscando la zona para herir al equipo de Contepomini.

Los Pumas fallaron en un line y se recuperaron con una defensa sostenida a un metro del ingoal. Los Springboks no pudieron apoyar.

ingresó Juan Penoucos en lugar de Benjamín Grondona y se convierte en el Puma 910, el segundo debut en 2026 para un jugador argentino.

El equipo decidió buscar los tres puntos y la patada del cordobés llevó la pelota a impactar con el palo izquierdo. Argetina tuvo la oportunidad y no sumó

Lo reemplazó Efraín Elias y Los Pumas cambian el aire en el pack de forwards. El equipo se mantiene concentrado y hace dudar a Sudáfrica.

Volvió a la cancha Benitez Cruz y entró Tomás Rapetti en lugar de Moreno, el pilar que debutó esta tarde. Sin cambios en Sudáfrica para el complemento.

Los Pumas lograron ser proragonistas en el primer tramo del partido, consiguieron neutralizar en varios pasajes a Sudáfrica, que encontró con oficio la manera de empatar apenas unos segundos antes de que suene la chicharra. El equipo de Felipe Contepomi mantuvo el control en varios pasajes y si mantiene esa concentración, puede pelear de igual a igual.

Grandiosa jugada por la derecha de los Springboks en la que Edwill Van der Merwe se soltó y tras una gran carrera apoyó en el medio de la hache para que Mngomezulu convierta sin problemas. Faltaban un puñado de segundos para la finalización del primer tiempo.

ingresó Agustín Moyano en reemplazo de Simón Benitez Cruz que recibió un golpe en la cabeza y salió por protocolo HIA: si los estudios no arrojan riesgos, puede volver a entrar.

El tercera línea se había recuperado y el partido representaba su regreso, pero se resintió y fue reemplazado por Morne Van den Berg

Tras una fase larga con una buena defensa de Los Pumas, el apertura sudafricano probó el tiro desde lejos y la pelota fue rebotó en el palo.

Benjamin Grondona se soltó y logró apoyar. Santiago Carreras convirtió y el equipo de Contepomi pasa al frente. Los Pumas salieron con un line y resolvieron correctamente el maul: de ese avance nació el try.

Sudáfrica también se muestra práctico: la primera decisión fue buscar los palos y Sacha Feinberg-Mngomezulu no falló en la ejecución.

El primer penal del partido fue para la Argentina y el equipo de Felipe Contepomi no buscó el line. Fue derecho a buscar los puntos y lo consiguió.

Primero fue el turno del sudafricano, luego la canción patria argentina con la fanfarria de granaderos y cinco voces.

Antes del partido, la voz del estadio envió sus condolencias a la familia del rosarino tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre del capitán del Seleccionado. Luego de las palabras, la gente estalló en un aplauso.

Los jugadores tomaron de los hombros y formaron un circulo para escuchar al capitán Pablo Matera, elegido en ese rol ante la ausencia de Julián Montoya. Los Sprinboks dejan últimos el campo de juego.

Los ocho suplentes de que tiene Felipe Contepomi tiene la particularidad de tener seis forwards y apenas dos backs, de ahí la relación 6-2. Esto anticipa dos cosas: que el entrenador se asegura frescura en las formaciones fijas y que los backs tendrán que hacer todo el gasto, porque hay solo dos opciones de recambio.

Los jugadores de ocupan la mitad de la cancha que tiene la hache sobre la tribuna oeste. Los backs hacen movimientos con pelota y patadas. Todavía no saltaron al campo de juego los delanteros. Del lado argentino, manejo de manos y entrada en calor repartidos con y sin pecheras.

En la conferencia de prensa en que anunció al equipo para enfrentar a Sudáfrica, el entrenador de Los Pumas enumeró cada detalle necesario para pelear por la victoria. ¿Qué tienen que hacer? "Animarnos a hacer lo que nos propusimos, sacarlos un poco de lo que ellos saben y no darles lo que ellos quieren: la formación fija, un penal, meterte en 22 metros, maul y demás... después aprovechar donde nosotros les podemos hacer daño a ello", detalló su fórmula.

La cancha de Vélez recién comienza a poblarse y buena parte de la delegación argentina salió a recorrer el estadio. Aunque todavía no tienen el calzado adecuado, algunos también patean. En minutos, con la ropa de entrenamiento y botines, comenzará la entrada en calor para los dos equipos.

En un encuentro sumamente parejo disputado en Osaka, los Wallabies debieron trabajar para ganarle al seleccionado japonés que comanda Eddie Jones, el anterior head coach de los oceánicos.

Los Springboks llegaron primeros al estadio y algunos de los jugadores y asistentes caminan la cancha. Su llegada coincidió con la de los árbitros quienes también recorren el terreno en que se jugará el partido.

El jugador no volvió a ser convocado desde octubre de 2024 y su último partido fue ante Sudáfrica. Ese año fue llamado en esa única ventana y luego fue desafectado por lesión. LA NOTA COMPLETA

Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo, Ignacio Mendy; Santiago Carreras, Simón Benítez Cruz; Joaquín Moro, Benjamín Grondona, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Guido Petti; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz, Boris Wenger.

Aphelele Fassi; Edwill van der Merwe, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach; Cameron Hanekom, Elrigh Louw, Siya Kolisi; Lood de Jager, Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Johan Grobbelaar, Boan Venter.

Fuente: Clarín