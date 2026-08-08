Tras el traspié, el Senado vuelve a la carga con la Ley de Sociedades de Sturzenegger y el Súper RIGI

Después del traspié de la última sesión y a pesar de la nueva directiva del Ejecutivo -de centrar las batallas legislativas en temas prioritarios-, la comisión de Legislación General del Senado está convocada para discutir este martes la Ley de Sociedades de Federico Sturzenegger . También se reúne el plenario que va a continuar la discusión del Súper RIGI.

La Cámara Alta también tiene pendiente la votación se la Ley Hojarasca -otra propuesta del ministro de Desregulación - que tiene media sanción de Diputados.

"Las prioridades hoy son Súper RIGI y reforma electoral, para lo cual deben allanar el camino", apuntaron desde la bancada de La Libertad Avanza.

La libertaria Nadia Márquez convocó a Legislación General para avanzar con el proyecto que deroga la Ley de Sociedades vigente desde 1972 y la reemplaza por un régimen con menos controles para organizar empresas, elimina algunas formas societarias y crea las sociedades automatizadas sin la intervención de seres humanos.

Está convocada desde antes de la sesión del jueves en la que se votó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Sturzenegger quedó en la mira porque era su proyecto y el oficialismo se desgastó para defenderlo e igual terminó mostrando debilidad al votarlo con dos capítulos menos por falta de votos.

Algunos especulan con que tal vez se suspenda pero cerca de la legisladora señalan que "el debate se tiene que dar". Aunque no buscarán emitir dictamen ese día.

La comisión tuvo hasta ahora una única reunión por este tema, hace más de un mes y medio, en la que asistió Sturzenegger a defender el texto.

El ministro defendió el proyecto para crear empresas automatizadas, sin intervención de humanos. Aseguró que la norma busca imitar el modelo de Irlanda, que logró el "despegue celta" con la atracción de inversión extranjera y la creación de empresas.

"Apple decidió registrarse en Irlanda, cada Iphone que se vende en el mundo paga un royalty a la empresa irlandesa, van a estar pagando ganancias corporativas si se incorporan en Argentina", afirmó. Y explicó que a partir del régimen jurídico propuesto el país estaría en condiciones de generar un "ambiente atractivo" para la radicación de empresas.

Ese día la oposición lo cuestionó sobre el tecnomagnate Peter Thiel, planteó "objeciones constitucionales " e incompatibilidades con las normas internacionales antilavado reguladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El miércoles por su parte se reúne el plenario de Presupuesto, Economía y Legislación Nacional para reanudar el debate del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Están convocados funcionarios del gobierno: el secretario de Energía y Minería Daniel González; el secretario de Hacienda Jorge Guberman; el secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne y la subsecretaria de Economía de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.

El Súper RIGI busca captar inversiones a partir de los mil millones de dólares en sectores que no se desarrollen actualmente en el país o estén en fase experimental. Concretamente apunta a negocios de Inteligencia Artificial, producción de baterías de litio; de autos eléctricos; entre otros.

El texto llegó con media sanción de Diputados, donde el oficialismo -para conseguir los votos- aceptó modificaciones como la incorporación de la cláusula de "Compre Nacional" para destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos que surjan a partir de este régimen.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín