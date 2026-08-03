Astrada defendió a Coudet: “Te guste o no, hace tres meses que está y, sin jugar bien, llegó a una final con River”

¿Quién es el responsable de la crisis que atraviesa River? Esa pregunta fue uno de los disparadores en F90 (ESPN), donde se evaluó el desempeñó del Millonario en los últimos partidos y el rol de su DT, Eduardo “Chacho” Coudet. Ante ese panorama, quien se expresó fue otro exdirector técnico de River, Leonardo Astrada, quien también supo brillar como jugador del club de Núñez.

🗣️ "COUDET NO SE VA A IR, LA VA A PELEAR" Leo Astrada, su análisis sobre el ciclo de Coudet en River y las especulaciones mediática sobre el DT. ▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QVKA58xa1h

El trasfondo de todo el debate estuvo marcado por la derrota ante Rosario Central , por 1 a 0, que estiró a cinco los partidos que River no gana (una de las peores rachas de su historia). Así, y con los cánticos de los hinchas contra DT, comisión directiva y jugadores como contexto, Astrada pidió la palabra y señaló: “La gente está esperando que se vaya el Chacho y el Chacho no se va a ir”. Ante la consulta de sus compañeros, que le preguntaron quién pide eso, él insistió: “La gente, mucha gente y muchos medios de streaming . Están todo el día: ‘¿Y cuándo se va el Chacho? ¿Y cuándo se va el Chacho?’ “.

Para defender el rol del DT -quien también supo jugar en River- Astrada apuntó: “ El Chacho, quieras o no, te guste o no te guste, hace dos meses, tres meses que está . Sin jugar bien pero llegó a una final, después le tocó perder la final. Ahora, digamos, se separaron 15 jugadores, se está armando de vuelta el plantel...”. Con este argumento, se refería a la disputa del torneo pasado, que River definió mano a mano con Belgrano en Córdoba y cuyo trofeo se le escurrió de las manos.

Sin embargo, Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, no se la dejó pasar: “Pero perdió tres de tres, no es normal eso...”. Hacía referencia, así, a que perdió los primeros tres partidos del campeonato. Ante eso, Astrada cedió: “Claro que no es normal”.

Acto seguido, se empezó a hablar de si los jugadores estaban con las ganas suficientes dentro de la cancha, a lo que el exDT aseveró: “Pará... Si es por entrega, ayer no les podés decir nada, ¿eh? Bueno, ayer no le podés decir nada. Pero la gente silba, la gente silba porque perdió, pero hubo entrega".

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Fuente: La Nación