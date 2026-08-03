La hermana del joven asesinado en Chaco apuntó contra la novia detenida: “Vas a sufrir por lo que hiciste, enferma”

La hermana de Matías Julián Álvarez Guardia , el joven de 29 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho en Chaco , publicó una serie de mensajes en las redes sociales contra Victoria Luz Cantero, la principal acusada.

En sus posteos, Noelia Guardia expresó su dolor por el crimen y pidió justicia en nombre de su hermano. “¡Que nadie se olvide de esta asesina, me mató a mi hermano! Pido justicia por Julián” , escribió primero en su cuenta de Facebook durante la madrugada del lunes.

Horas más tarde, volvió a expresarse en la misma red social. “Asesina, ¡me mataste a mi bebé! Justicia, por favor. Todos son cómplices: el hermano y los padres” , sostuvo.

En una tercera publicación, la joven profundizó sus acusaciones. “¡Lo mató sin compasión! No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. ¡Destruiste una familia! ¡Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida! ¡Hay un Dios que todo lo ve! ¡Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, tóxica! ¡Enferma! , manifestó.

En todos los posteos, difundió fotos de la detenida.

Además de los mensajes publicados en redes sociales, Noelia Guardia habló con la prensa durante el velorio de Matías y volvió a apuntar contra la única detenida por el caso y contra su entorno familiar.

Según relató, su hermano había presentado dos denuncias por violencia de género contra su pareja, una en 2024 y otra en 2025 . También reclamó el secuestro del vehículo en el que trasladaron a la víctima al hospital.

De acuerdo con su testimonio, Matías y la sospechosa mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años y, aunque no convivían, seguían en contacto. “Esa chica es muy mala, muy tóxica “, afirmó.

La mujer también sostuvo que, mientras su hermano era trasladado al centro de salud, la acusada habría permanecido sola en la vivienda hasta la llegada de sus familiares , quienes luego se la llevaron del lugar. Asimismo, cuestionó que, según su versión, ninguno de ellos hubiera dado aviso a la Policía.

Por último, aseguró que su hermano había intentado poner fin a la relación en distintas oportunidades , pero que la joven insistía en retomar el vínculo y se presentaba de manera imprevista en los lugares que él frecuentaba.

Incluso, dijo que la acusada habría ingresado durante la madrugada en la casa de la madre de la víctima mientras Julián dormía . Según explicó, durante ese episodio se habría secuestrado una llave que estaba en la mochila de la joven y que, de acuerdo con su versión, permitiría acreditar el ingreso al domicilio.

Según medios locales , Cantero (25) habría apuñalado a su pareja con un arma blanca durante una discusión. El hombre de 29 años ingresó al hospital local Julio C. Perrando, donde lo diagnosticaron con “ herida grave por arma blanca en tórax lado derecho ”, lo operaron y finalmente murió.

La acusada fue detenida el domingo cerca del lugar donde ocurrió el crimen. Este lunes fue llevada a declarar en la causa que está en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. Fuentes consultadas por Diario Chaco señalaron que el expediente todavía no había ingresado formalmente.

En tanto, la fiscalía avanza con las primeras medidas de la investigación y espera los resultados finales de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima para incorporar esa información al expediente y determinar con precisión las circunstancias y características de la muerte.

Fuente: La Nación