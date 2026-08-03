Femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata: todo lo que se sabe de la investigación y por qué hay secreto de sumario

Mientras la familia de Juana Mailén Antonich (24) la despedía por última vez, el fiscal Carlos Ruso pidió el secreto de sumario por 48 horas . Este lunes obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad del lugar del crimen. La familia apunta contra otras personas involucradas además de los dos detenidos y pide que se investigue a un remisero.

Desde la fiscalía N°7 de Mar del Plata intentarán definir la secuencia de los hechos y la mecánica del femicidio, después del resultado de la autopsia: Mailén murió de un paro cardíaco derivado de una hemorragia producto de una herida de arma blanca en la zona cervical.

Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron indagados por el femicidio pero hicieron uso de su derecho de negarse a declarar.

De acuerdo a los primeros elementos recolectados, fue por Facebook que Mailén supo de una posibilidad de trabajo en un parador en el que buscaban alguien para realizar tareas de limpieza. La joven tiene a su cargo a sus dos hijas, de uno y seis años, por lo que decidió presentarse, aunque le manifestó dudas a una amiga.

El viernes por la tarde fue al lugar pactado, alrededor de las 16, y llego juntó a un hombre con el que -se supo después- tendría algún vínculo sentimental incipiente. El joven la llevó desde el barrio Las Heras hasta el parador , ubicado en la zona de playas en el sur de la ciudad, en el límite entre Punta Mogotes y Punta Canteras y -de acuerdo a su versión- la dejó allí y se fue.

Según sus dichos, tenía que buscarla a las 9 de la mañana el sábado pero le dijo a la familia de Mailén que "fue, no la encontró y no como no le atendía el teléfono se fue".

"El remisero es una pareja que ella estaba conociendo. Solo se que él la llevó, yo lo he visto dos o tres veces fuera de mi casa porque él la llevaba y la traía. Quedó que la iba a buscar a las 9, él dice que se quedó hasta las 10 y que nunca salió. Ahora, si vos le mandabas mensajes y no respondía, la llamabas y no atendía, ¿qué te costaba ir a mi casa y decirlo?", dijo Mariana, la cuñada de Mailén a TN . Mariana, que vivía en el mismo terreno que su cuñada, deslizó sus sospechas contra el hombre.

Las dudas de la familia surgen porque el joven, además, bloqueó al tío de Mailén de Whatsapp y "nunca apareció" durante las vertiginosas horas de la búsqueda.

Los familiares de la víctima manifestaron que el sábado a las 13 comenzaron a notar la falta de comunicación por parte de la joven, a quien describieron como "una mamá muy presente" por lo que les llamó la atención que no llamara o preguntara por sus hijas.

Durante el sábado, tanto Walter Adrián Antonich (27), el hermano de Mailén, como su cuñada y su tío, la buscaron por todos lados. Incluso se acercaron a la comisaría N° 16 para realizar la denuncia pero no se la tomaron y regresaron durante la madrugada del domingo para formalizarla.

Durante la tarde del sábado, alrededor de las 19, Walter, Mariana y el tío de Mailén, llamado Luis Mariscal (48), lograron comunicarse con la persona que la trasladó y fue él quien les dio la ubicación.

"A nosotros nos pareció raro que se fuera tantas horas sabiendo que tenía la bebé enferma. Tengo una foto que ella subió a las 17.04 en un lugar, le muestro la foto y mi primo me dice: 'Es allá, ya pasamos por ahí'. En la foto se ve el mar, entonces tuvimos que entrar por atrás porque el casero no nos dejó pasar. Entramos, mi marido empieza a golpear las puertas de cada una de las cabañas", contó Mariana, la cuñada de la víctima a los canales de televisión.

Ya estaba oscuro y, según describieron, el hombre tenía una capucha y la cara tapada , aunque lograron detectar que "estaban llenos de barro".

"Le comentamos que ella había venido a una entrevista, que era para limpiar las cabañas. Pero nos respondió que no necesitaban que limpie nadie, que no dejaban entrar a nadie. Negaron que Mailén haya entrado pero le mostramos la foto, y era ahí. Nos dice que vayamos a ver a un galpón, abrieron todo y yo me fui pero ellos se quedaron", aseguró Mariana que, para la madrugada de este domingo, recibió el llamado de su marido confirmándole el hallazgo de un cuerpo.

A las 3.51 del domingo llamaron al 911 y minutos después policías de la comisaría 5° y familiares de la víctima llegaron al parador y encontraron a Díaz y Aquino cosas en un tacho.

Los dos hombres intentaron escapar corriendo hacia el parador Waikiki, donde fueron atrapados y reducidos por los agentes. Los dos tenían manchas en la ropa , heridas compatibles con signos de defensa de la víctima y fueron trasladados al penal de Batán.

Walter y Luis fueron, según relataron, quienes encontraron un cuerpo detrás de una casilla usada por los trabajadores de seguridad del lugar y avisaron a la Policía. La víctima estaba en posición fetal, con ataduras en pies y manos, y cubierta por una frazada.

María de los Ángeles Mariscal (47), la mamá de Mailén, apuntó a la participación de una tercera persona en el crimen y criticó el accionar policial al momento del hallazgo: " Mi hijo la encontró, yo solo quería verla y no me dejaron" , lamentó la mujer que se quedó a cargo de sus dos nietas, las hijas de Mailén, de 1 y 6 años.

"La Policía nunca la encontró, la encontramos nosotros. Nosotros molestamos, nos metimos al lugar, nos dijeron 'ustedes pueden quedar demorados por meterse a un lugar privado', pero la última foto de mi hermana en los estados de Whatsapp era a dos pasos del lugar donde la encontraron", aseguró el hombre que describió el comportamiento de los detenidos como "errático", "confuso" y "contradictorio". Por eso decidieron quedarse en los alrededores y seguir buscando.

De momento no está clara la data de la muerte por lo que no se sabe a qué hora se cometió el crimen. Los peritos a cargo de la autopsia al cuerpo de Mailén sí registraron heridas en la cara y en los brazos compatibles con un ataque, aunque no pudieron confirmar ni descartar si la joven fue víctima de un abuso sexual para lo que esperan pericias complementarias.

Este lunes la Policía se presentó en el balneario y retiró las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. La DDI logró contactarse con uno de los responsables del balneario para obtener el acceso al material de video. Así confirmaron que Díaz Bartolomé era empleado y trabajaba como seguridad en Punta Cantera, mientras que Aquino lo frecuentaba pero no tenía relación laboral.

Fuente: Clarín