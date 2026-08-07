Asesinaron a un hombre de un disparo en Gualeguaychú y una cámara registró el ataque

Un hombre de 46 años, identificado como Milo Sebastián Auzqui , fue asesinado de un disparo este lunes a la madrugada en Gualeguaychú, Entre Ríos. Con el avance de la investigación en las últimas horas, se descubrió imágenes clave de una cámara de seguridad que captó el ataque.

El episodio ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en el barrio Yapeyú, en la zona de España y Güemes . La pesquisa de las autoridades derivó en un allanamiento en la casa del principal sospechoso , donde secuestraron un teléfono celular y cartuchería de distintos calibres . Poco después, detuvieron al joven de 23 años acusado por el crimen.

Según reveló la fiscal a cargo de la causa, Martina Cedrés , en el registro fílmico se observa al agresor en la secuencia. “El chico llega en bicicleta, se ve claramente cuando saca el arma y dispara, la otra persona está en la calle , a pie”, contó en diálogo con Radio Máxima .

“Habla cuatro o cinco palabras, le dispara y se va” , sintetizó la funcionaria. De acuerdo a su observación, Auzqui no habría tenido posibilidad de defenderse , además de que no ocurrió una pelea antes del ataque.

La fiscal también detalló que el proyectil, de calibre 22 , ingresó por el pecho, cerca de la axila, lo que provocó una grave hemorragia interna que causó la muerte de la víctima. La causa se investiga bajo la calificación de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego .

De acuerdo a los testimonios de algunos vecinos del barrio, la principal hipótesis que analizan las autoridades es que la discusión hubiera estado relacionada con consumo de drogas y un supuesto reproche por un robo .

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado 90 días de prisión preventiva , pero la Justicia de Garantías resolvió que fueran 60 . En paralelo, el imputado se abstuvo de declarar y permanecerá provisoriamente detenido en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, hasta ser derivado a la Unidad Penal N°9.

Fuente: TN