Desbarataron una presunta red de explotación sexual que operaba entre La Plata y Pinamar: hay cuatro detenidos

Cuatro personas implicadas en una presunta red de explotación sexual que operaba entre La Plata y Pinamar fueron detenidas este jueves tras una investigación de la Policía Bonaerense.

El caso comenzó a desarrollarse el 29 de julio, cuando la madre de una joven de 20 años presentó una denuncia que permitió a la Policía desarticular la red.

Según informó el diario 0221 , la mujer alertó que su hija había sido captada mediante engaños y fue trasladada desde Pinamar a La Plata, donde era obligada a ejercer la prostitución bajo amenazas . De acuerdo con su testimonio, los sospechosos le retenían la documentación, el celular y el dinero obtenido por los servicios sexuales, y utilizaban publicaciones en una plataforma digital para captar a otras víctimas.

Toda la investigación estuvo a cargo de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto con la DDI La Plata.

De acuerdo con el medio citado, la víctima decidió presentarse en la sede policial de La Plata, declaró por videollamada ante el fiscal y reveló la identidad de dos de las presuntas responsables de la organización.

Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores autorizó los allanamientos en un departamento de Pinamar y otro en La Plata. Durante los procedimientos, la Policía detuvo a cuatro personas acusadas de integrar la red.

En los operativos, secuestraron cinco teléfonos celulares, una notebook, una tablet, documentación, el DNI de la víctima, una gran cantidad de preservativos, prendas eróticas, elementos de estimulación sexual, más de $3,3 millones en efectivo y 1.100 dólares.

Durante el allanamiento en La Plata, la Policía resguardó a una niña de 9 años , hija de una de las personas detenidas. La menor quedó bajo la intervención del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, que dispuso las medidas de asistencia necesarias.

La causa fue caratulada como “promoción o facilitación de la prostitución y explotación económica de la prostitución” y está a cargo de la UFI N° 8 de General Madariaga, bajo la dirección del fiscal Walter Mercuri.

Fuente: TN