Habló el abogado del hombre acusado de haber matado a su esposa e incendiado su auto en Córdoba: “Él no fue el asesino”

Dos meses después de asegurar que su esposa había muerto por un incendio accidental que ocurrió mientras viajaban en su auto, Gerardo Luis Gasparutti fue detenido e imputado por el femicidio de María Lucila Pagani . La mujer murió cuatro días después del hecho por la gravedad de las quemaduras que sufrió.

Tras la detención, el abogado del sospechoso rechazó la acusación de su defendido. “ Él no fue el asesino . Era el marido de esta señora, padre de un chico de 11 años. Tenían una relación normal como cualquier otra”, sostuvo el letrado Lucas Sonzini en diálogo con Telenoche .

La causa cambió de rumbo luego de que los peritajes descartaran la versión inicial de Gasparutti, quien había dicho que el fuego comenzó por la explosión del celular que utilizaba su esposa mientras se cargaba.

Los especialistas determinaron que dentro del vehículo no había restos de un teléfono ni de un cargador quemados. En su lugar, detectaron olor compatible con un líquido combustible .

En cuanto fue consultado por esas inconsistencias, Sonzini explicó que su cliente no puede reconstruir con precisión lo ocurrido porque era quien conducía cuando comenzó el incendio. “ Él estaba manejando, así que realmente no tiene muy claro qué fue lo que pasó dentro del vehículo ”, sostuvo Sonzini.

El defensor también se refirió al secreto de sumario dispuesto por la fiscal Liliana Copello , quien encabeza la investigación, y evitó especular sobre las pruebas reunidas en el expediente.

“He escuchado varias versiones distintas y ni siquiera las quiero repetir porque realmente creo que es un caso para tener mucho cuidado”, manifestó. Sin embargo, dejó en claro cuál será la estrategia de la defensa: “ Para mí esto ha sido un accidente de tránsito común y corriente , con una gravísima tragedia que ahora se está duplicando”.

Finalmente, volvió a cuestionar la imputación y remarcó que, al no tener acceso al expediente, solo puede pronunciarse sobre la información que conoce hasta el momento.

“ No cierra por ningún lado la hipótesis de la señora fiscal de instrucción , por lo menos con lo que he tenido acceso yo, que claramente no tiene nada que ver con el expediente porque está bajo secreto de sumario”, concluyó.

El hecho ocurrió el 14 de junio sobre la Ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en la zona rural de Villa Allende . Según el relato inicial de Gasparutti, el teléfono celular habría provocado un incendio dentro del vehículo, lo que hizo que perdiera el control del Renault Sandero y terminara detenido sobre la banquina.

Cuando llegaron los efectivos policiales, encontraron el auto con importantes daños provocados por el fuego. Gasparutti resultó ileso, mientras que Pagani sufrió graves quemaduras y fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado. Permaneció internada en estado crítico y murió cuatro días después.

María Lucila Pagani era trabajadora nodocente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, integraba la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos y también ejercía la docencia en instituciones de nivel medio y superior.

Fuente: TN