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Adiós a las manchas de óxido en los pisos de cerámica: el truco con ingredientes de la cocina que las eliminan en 15 minutos

Redacción CNM agosto 07, 2026

Las manchas de óxido en los pisos de cerámica suelen aparecer por el contacto con bases metálicas de macetas o garrafas y representan un dolor de cabeza a la hora de limpiar. Ahora, una técnica casera que combina ingredientes cítricos y bicarbonato de sodio promete eliminar esas marcas en apenas 15 minutos , sin opacar el brillo ni dañar el esmalte.

El secreto está en la reacción efervescente que se produce al mezclar jugo de limón o lima con bicarbonato de sodio directamente sobre la mancha. El ácido cítrico actúa como un agente suave: se une al óxido de hierro y lo disuelve, mientras la efervescencia ayuda a desprender las partículas y a limpiar los poros de la cerámica.

A diferencia de los limpiadores industriales con ácidos fuertes, este método casero es seguro, económico y no requiere guantes ni mascarilla. Además, evita que el piso quede áspero o pierda su brillo original.

Para poner en práctica esta técnica, solo hace falta jugo de limón fresco y bicarbonato de sodio . El procedimiento es simple:

Este método elimina las manchas oscuras de las grietas sin recurrir a productos corrosivos y costosos. Es importante enjuagar bien para evitar residuos y nuevas manchas con la exposición al sol.

Comparado con los ácidos minerales fuertes, como el ácido muriático, la solución de limón y bicarbonato ofrece una limpieza profunda sin riesgos: no corroe el esmalte, no deja el piso poroso y es completamente segura para el uso doméstico.

Sin embargo, no se recomienda aplicar limón ni vinagre en superficies de mármol o granito , ya que la acidez puede dañar la piedra. Para estos materiales, lo ideal es usar pastas limpiadoras neutras específicas .

Para prevenir nuevas manchas, se aconseja colocar almohadillas de plástico o corcho bajo objetos metálicos y evitar el uso de esponjas abrasivas como la lana de acero.

Fuente: TN


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