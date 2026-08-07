Buenos Aires bajo alerta amarilla por vientos fuertes: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h esta noche

Para este viernes no hay probabilidades de precipitaciones en todo el día. Durante la madrugada se prevén ráfagas de hasta 50km/h del sector sur y una mínima de 5 grados. En la mañana se espera cielo ligeramente nublado y en la tarde y la noche cielo despejado con una máxima de 13 grados.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias aisladas seguirán durante la noche de este jueves (entre 10 y 40% de probabilidades), acompañadas con ráfagas de hasta 69 km/h del sector sur.

Ya para la madrugada del viernes 7 no hay probabildades de precipitaciones , pero continuarán los vientos del sector sur con ráfagas de hasta 50km/h. La mínima descenderá a 5 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico del tiempo e indicó que para la noche de este jueves las probabilidades de lluvias aisladas se reducen entre un 10 y un 40%. Sin embargo, se esperan ráfagas del sur de hasta 69 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó que la alerta por vientos fuertes rige desde la tarde hasta la noche de este jueves 6 de agosto.

Además, indicaron que se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 90 km/h.

Según actualizó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta tarde se prevén entre 70 y 100% de probabilidades de chaparrones, acompañados con ráfagas del sur de hasta 69 km/h. La temperatura rondará los 14 grados.

Sin embargo, en la noche el tiempo comienza a mejorar y las probabilidades de lluvias aisladas descienden entre 10 y 40%, aunque continuarán las ráfagas del sur de hasta 69 km/h con una temperatura de 9 grados.

Santa Fe, Corrientes y Entre Rios están en alerta naranja por tormentas para la tarde y noche de este jueves.

Por la tarde y noche de este jueves, se esperan fuertes vientos para la Ciudad de Buenos Aires y un descenso marcado en la temperatura.

El Aeroparque Internacional Jorge Newbery registró esta mañana 20 demoras en despegues y aterrizajes por las lluvias intensas que hubo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó las alertas e informó que, pasado el mediodía, Buenos Aires ya no se encuentra bajo alerta por tormentas. De todas maneras, no significa que no persistan las lluvias durante el resto del día.

Por la tarde, se espera hasta un 100% de probabilidad de tormentas fuertes. Se pronostican ráfagas del sur a velocidades de hasta 69 km/h y una temperatura de 14°C.

Para la noche, la temperatura descenderá a 9°C y habrá hasta un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.

Desde esta mañana, el Área Metropolitana de Buenos Aires se vio atravesada por tormentas fuertes que durarán todo el día. La zona oeste fue una de las más afectadas por el temporal, con registro de inundaciones, calles anegadas y autos sumergidos en localidades como Paso del Rey, Moreno y Castelar.

En medio de las intensas lluvias, se registraban esta mañana cortes masivos en el suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A las 10.30, casi 10.000 usuarios estaban sin luz en el conurbano bonaerense y CABA, de acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Los focos más importantes tenían lugar en las áreas de concesión de Edesur y Edenor. Así, los barrios sin luz más afectados en el sur y norte del conurbano bonaerense eran: Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora; Malvinas Argentinas, Morón y Tigre.

Desde las 7:00, el Área Metropolitana de Buenos Aires se ve afectada por tormentas fuertes que persistirán durante todo el día. Se espera un importante descenso de temperatura para este fin de semana.

Hay demoras y desvíos en Ezeiza por la baja visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para la zona norte de Buenos Aires. Las áreas afectadas son:

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarilla y naranja por tormentas para la mañana y la tarde. Además, rige una alerta amarilla por vientos que se extenderá desde la tarde hacia la noche.

La mañana de este jueves empezó con chaparrones intermitentes, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo en varias zonas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Las lluvias continuarán durante la jornada, durante el mediodía la caída de agua será continua, moderada y fuerte. Después del mediodía se espera un marcado descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

"Las lluvias y tormentas van a continuar en la Ciudad. Por momentos va a llover más fuerte, pero va a ser persistente. Así va a continuar durante todo el día, con un descenso marcado de la temperatura", afimó Matías Bertolotti, meteorólogo de TN.

Según informó Matías Bertolotti, meteorólogo de TN, se espera la llegada de un frente frío de viento hacia la tarde. "Cuando se forme el sistema de baja presión saliendo a Uruguay, se canaliza el viento del sur y toma ráfagas entre 60 y 90 km/h hacia la tarde. El viento barre con todo y trae el frío porque viene de la Patagonia".

De acuerdo con los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para el fin de semana será de mucho frío y un importante descenso de temperaturas:

Para este jueves, la temperatura máxima alcanzará los 14 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 9 °C.

Pasadas las 7 de la mañana, las fuertes lluvias, relámpagos y truenos se hicieron sentir en el AMBA.

Se espera que Buenos Aires , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos y Corrientes se vean afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Buenos Aires, La Pampa , Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , Corrientes , Chaco , Santiago del Estero , Salta y Formosa presentan vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h .

Mendoza , San Juan , La Rioja y Catamarca se verán afectadas afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h , especialmente en los niveles más altos.

San Luis , Tucumán y el resto del área no cordillerana bajo alerta está bajo advertencia por vientos del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h .

Algunas zonas de Buenos Aires , La Pampa , San Luis , Córdoba , Santiago del Estero, Santa Fe , Chaco , Corrientes , Formosa y Misiones se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Fuente: TN