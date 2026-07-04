Yategate: con una fuerte acusación, el fiscal rechazó el pedido de Martín Insaurralde para que lo separen de la causa

Un nuevo capítulo se dio en la causa iniciada contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos luego de que el fiscal federal Sergio Mola rechazara la recusación presentada por la defensa del exintendente de Lomas de Zamora para apartarlo de la investigación .

Mola pidió que no se haga lugar al pedido de la defensa de Insaurralde, que acusó al fiscal de tener una actuación parcial durante la investigación y se apoyó en algunos cuestionamientos realizados por el juez federal Luis Armella.

Tal como informó Clarín , la defensa del ex intendente se apoyó en argumentos similares a los que utilizó el juez Armella para rechazar el pedido de detención de Insaurralde y de su exesposa, Jesica Cirio, que había formulado Mola, que viene impulsando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero desde hace casi tres años.

Para sostener la recusación, la defensa de Insaurralde planteó que Mola fue uno de los fiscales que consiguió la condena a 6 años de prisión de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El Ministerio Público Fiscal difundió en las últimas horas la posición del fiscal, quien pidió que se rechace la solicitud de la defensa de Insaurralde porque a su entender es "una maniobra claramente orientada a debilitar el avance del proceso" y garantizar "impunidad" .

Al rechazar el pedido de detención, formulado luego de que surgieran sospechas sobre la destrucción del vestidor donde se habría filmado el video de Cirio mostrando fajos de dólares, el juez cuestionó duramente al fiscal.

Puntualmente, lo acusó de filtrar información a la prensa, de "sobreactuar" su actuación procesal y de impulsar medidas debido a una supuesta "orfandad probatoria" de la causa. Esta última afirmación resulta particularmente llamativa porque implicaría un adelanto de opinión sobre una cuestión de fondo que todavía se encuentra bajo investigación.

La posición del magistrado aumentó tensionó la relación y el fiscal redobló la apuesta al rechazar el pedido de recusación. "El insistente intento de apartar y condicionar la actuación del Ministerio Público Fiscal —en particular de quien ha impulsado prácticamente la totalidad de las medidas de prueba de la causa y ha reclamado su producción frente a demoras carentes de explicación razonable— se presenta como una maniobra claramente orientada a debilitar el avance del proceso ", fundamentó.

"En definitiva, se procura cercenar la actuación de la única voz institucional que ha sostenido el impulso de la investigación, con el evidente designio de procurar la impunidad ", completó el fiscal.

La causa en la que Insaurralde es investigado por enriquecimiento ilícito se reactivó con fuerza tras la difusión de videos donde se observan importantes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada al entorno del exintendente.

Con esta prueba, Mola dispuso allanamientos, nuevas pericias y el análisis de dispositivos electrónicos para determinar el origen de los fondos y reconstruir eventuales movimientos patrimoniales. Hasta solicitar la detención de Insaurralde y Cirio por considerar que existía riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas.

Pero Armella rechazó la solicitud del fiscal y ordenó medidas restrictivas, les prohibió la salida del país y les impuso solicitar autorización del juzgado para alejarse de sus domicilios.

La investigación se inició a partir del escándalo conocido como “Yategate”, que se desató cuando en 2023 se difundieron imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella.

Las imágenes derivaron en distintas denuncias, una impulsada por el exdiputado nacional José Luis Espert, para que se investigue el patrimonio del exintendente.

Fuente: Clarín