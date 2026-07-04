Alertas por frío extremo, vientos, Zonda y nevadas para este sábado 4 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por frío extremo , vientos , Zonda y nevadas para este sábado 4 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa , habrá 21 provincias afectadas y las temperaturas que se esperan en algunos distritos podrían implicar “efecto moderado a alto en la salud”.

La alerta naranja por frío extremo rige en un sector del este de la provincia de Buenos Aires y una zona del sur de Córdoba . Sobre este nivel de advertencia es que el SMN indicó el impacto que puede generar en la salud y señaló que puede afectar especialmente para las personas que formen parte de grupos de riesgo.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana en caso de salir, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.

La alerta amarilla por frío extremo alcanzará a la ciudad de Buenos Aires , el resto de la provincia de Buenos Aires , el sudeste de Chubut , La Pampa , el noroeste de Neuquén , Mendoza , San Luis , el resto de Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Misiones , San Juan , La Rioja , Catamarca , Tucumán , Santiago del Estero , Chaco , Formosa , Salta y el este de Jujuy .

Según el SMN, este nivel implica un “efecto leve a moderado en la salud” y prevé temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

La alerta amarilla por vientos regirá en el oeste de Jujuy , el oeste de Salta , el oeste de Catamarca , una pequeña zona del noroeste de Tucumán , el oeste de La Rioja , el oeste de San Juan y el noroeste de Mendoza . El organismo indicó que el área de alta cordillera será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en los niveles más altos, situación que puede provocar reducción de la visibilidad.

Frente a esta situación, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y extremar las precauciones al conducir.

La alerta amarilla por viento Zonda afectará al norte de Mendoza , el centro de San Juan , el centro de Catamarca , una pequeña zona del noroeste de Tucumán , un sector del centro de Salta y parte de Jujuy . Según el organismo, el fenómeno podrá presentarse con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, lo que puede generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

La alerta amarilla por nevadas alcanzará el oeste de Mendoza . El SMN informó que el área será afectada por caídas de variada intensidad, con acumulados previstos de entre 5 y 15 centímetros de nieve, que podrán ser superados de manera puntual.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También aconseja contar con un kit de emergencia y mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico.

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 0°C y los 11°C . Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado y al mediodía se prevé la presencia de neblina. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el domingo se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%.

En la provincia de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de -3°C y una máxima de 11°C . Durante la mañana y el mediodía habrá neblina, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado. Para el domingo también se prevé neblina durante el mediodía y lluvias durante la tarde y la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 12°C y 4°C en Catamarca ; 15°C y 2°C en Chaco ; 8°C y 2°C en Chubut ; 10°C y -2°C en Córdoba ; 15°C y 2°C en Corrientes ; 13°C y 1°C en Entre Ríos ; 16°C y 4°C en Formosa ; 10°C y 2°C en Jujuy ; 9°C y -3°C en La Pampa ; 10°C y 0°C en La Rioja ; y 7°C y -1°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 4°C en Misiones ; 7°C y 2°C en Neuquén ; 7°C y 0°C en Río Negro ; 10°C y 0°C en Salta ; 9°C y -3°C en San Juan ; 10°C y -1°C en San Luis ; 4°C y 0°C en Santa Cruz ; 13°C y 0°C en Santa Fe ; 15°C y 1°C en Santiago del Estero ; 4°C y -2°C en Tierra del Fuego ; y 12°C y 4°C en Tucumán .

Fuente: La Nación