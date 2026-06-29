Qué amuleto de la suerte tenés que llevar en tu billetera, según tu mes de nacimiento

Desde hace siglos, distintas culturas utilizan amuletos para atraer la buena suerte, la protección o incluso el dinero. Aunque no existe evidencia científica de que realmente funcionen, muchas personas los llevan consigo como un símbolo de confianza y energía positiva.

Si querés sumarte a esta tradición, conocé qué objeto podría acompañarte según tu mes de nacimiento.

Desde la Antigua Roma, el laurel está asociado con la victoria, el reconocimiento y el éxito . Muchas personas acostumbran guardar una hoja seca en la billetera con la creencia de que ayuda a atraer prosperidad económica y nuevas oportunidades laborales.

La amatista es una de las piedras más populares en el mundo de la cristaloterapia . Tradicionalmente se la relaciona con la tranquilidad, la claridad mental y la intuición , por lo que se cree que puede ayudar a tomar decisiones importantes con mayor serenidad.

En distintas culturas orientales, el pez simboliza abundancia, prosperidad y buena fortuna , por lo que llevar un pequeño dije o una imagen de este animal en la billetera representa el deseo de crecimiento económico y estabilidad financiera.

Las monedas son uno de los amuletos más antiguos relacionados con la riqueza. Muchas personas conservan una moneda especial o heredada como símbolo de prosperidad, continuidad y buena administración del dinero.

Encontrar un trébol de cuatro hojas es considerado un golpe de suerte debido a su rareza. Cada una de sus hojas representa esperanza, fe, amor y fortuna , razón por la que suele guardarse prensado dentro de la billetera.

Las llaves simbolizan la apertura de puertas, caminos y nuevas oportunidades . Llevar una llave en miniatura es una tradición para quienes buscan comenzar proyectos, conseguir trabajo o iniciar una nueva etapa con energía positiva.

El elefante es un símbolo de sabiduría, fuerza y protección en muchas culturas . Cuando tiene la trompa levantada, se cree que potencia la buena suerte y ayuda a atraer prosperidad mientras aleja las energías negativas.

El sol representa la vitalidad, el optimismo y el éxito . Un pequeño dije con esta figura recuerda la importancia de mantener una actitud positiva frente a los desafíos y aprovechar cada nueva oportunidad.

Las plumas han sido consideradas durante siglos un símbolo de libertad, inspiración y conexión espiritual. Muchas personas las utilizan como recordatorio para confiar en su intuición y afrontar los cambios con mayor confianza.

También conocido como “ nazar ”, este amuleto es uno de los más populares del mundo. Según la tradición, protege contra la envidia y el mal de ojo , por lo que muchas personas lo llevan en la billetera o en sus llaves.

La bellota simboliza el crecimiento, la perseverancia y el potencial . Aunque es pequeña, representa la capacidad de desarrollar grandes proyectos con el paso del tiempo, por lo que suele asociarse con el progreso económico.

La estrella es un símbolo de esperanza y de guía hacia nuevos objetivos . Llevar una pequeña estrella en la billetera representa el deseo de alcanzar metas, cumplir sueños y comenzar nuevos ciclos con optimismo.

Aunque no existe evidencia científica de que un amuleto pueda modificar la suerte o atraer dinero. Sin embargo, para muchas personas estos objetos funcionan como recordatorios de metas, protección o pensamientos positivos.

Por eso, más allá de las creencias personales, llevar uno en la billetera puede convertirse en un pequeño símbolo de motivación para el día a día.

Fuente: TN