IMÁGENES SENSIBLES: Baquianos atacaron a rebencazos al "niño rata" cansados de ser víctimas de sus robos

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Un violento episodio de justicia por mano propia quedó registrado en video y se viralizó en las últimas horas en la provincia de Corrientes, donde un grupo de vecinos redujo y golpeó a un hombre conocido en la zona con el apodo de "Niño Rata", a quien señalan como autor de reiterados hechos delictivos.





En las imágenes, que comenzaron a circular este lunes en redes sociales, se observa a varias personas rodeando al hombre en un descampado mientras algunos de ellos lo golpean con rebenques. Otras personas permanecen alrededor registrando la escena con teléfonos celulares, mientras se escuchan gritos durante la agresión.





De acuerdo con las publicaciones que acompañan el video, los vecinos sostienen que el hombre habría sido detenido en distintas oportunidades y posteriormente recuperado la libertad, situación que, aseguran, generó un profundo malestar en la comunidad.





La difusión de las imágenes volvió a instalar el debate sobre el aumento de los episodios de justicia por mano propia y el nivel de hartazgo de algunos sectores de la población frente a la delincuencia.





En las publicaciones que acompañan el video se afirma que "cuando la gente siente que la delincuencia entra por una puerta y sale por la otra, la bronca y la impotencia crecen", al tiempo que se plantea que muchos vecinos están cansados de ver a presuntos delincuentes regresar rápidamente a las calles mientras las víctimas continúan esperando respuestas.





También sostienen que el caso de "Niño Rata" reabre una discusión sobre la confianza en el sistema judicial y el reclamo por mayores medidas de seguridad.



