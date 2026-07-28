Ya hay más de 25 proyectos acumulados en el Congreso por el endeudamiento familiar

Mientras el sobreendeudamiento familiar y la mora en los pagos siguen en alza, en el Congreso se acumulan más de 25 proyectos sobre el tema presentados por distintas bancadas. Proponen sistemas de facilidades de pago, condonaciones y tasas subsidiadas, entre otras opciones.

La semana pasada el Banco Central informó que el nivel de mora en el pago de las deudas por parte de las familias fue del 12,8% ; un 0,7 puntos porcentuales más que el mes de abril y 8,3 % más que mayo del año pasado. Pero el problema se repite con billeteras virtuales y otras entidades.

La problemática viene escalando también en el Congreso, donde se acumulan proyectos presentados por Unión por la Patria, la Izquierda y otros opositores como Marcela Pagano. Pero también hay iniciativas de legisladores de bancadas federales como Provincias Unidas e Innovación Federal.

Por su parte, el PRO no tiene proyectos presentados, sin embargo, la Fundación Pensar (presidida por María Eugenia Vidal) presentó esta semana un informe en el que señala que "las familias nunca estuvieron tan endeudadas y que el peso de la deuda de los hogares alcanzó el máximo en 20 años".

"El récord de endeudamiento familiar muestra una de las principales tensiones del momento económico, La tarjeta y los préstamos personales funcionan cada vez más como un complemento del salario, donde se registra deuda de corto plazo utilizada para financiar consumo, cubrir gastos cotidianos y llegar a fin de mes”, sentencia el texto.

La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky- tuvo reuniones informativas en abril sobre el tema pero no avanzó con ningún dictamen, ni logrará hacerlo sin apoyo del oficialismo y sus aliados.

Sin embargo, la oposición incorporó el tema en las dos últimas sesiones especiales que pidió y que no lograron prosperar por falta de quórum . Y adelantan que insistirán en cada oportunidad que tengan.

Los diputados señalan que el problema es complejo y más grande de lo que se logra medir. Porque ocurre tanto en el mundo financiero bancario (créditos personales, tarjetas de crédito), como el no bancario, en el que se incluyen a las billeteras virtuales . Pero también otras entidades no financieras o crediticias vinculadas a casas de electrodomésticos o supermercados . A eso se suma el crédito informal que registra alta complejidad barrial pero es sobre el que menos datos hay.

De acuerdo a un informe de julio de la consultora EcoGo, al incorporar el crédito no bancario (fintech, proveedores no financieros), la mora total consolidada sube al 15% y tiene una irregularidad del 28%

Hay proyectos de todo tipo . Algunos proponen la condonación mínima del 50% de los intereses punitorios o planes de cuotas para palear la crecida del endeudamiento, hasta la declaración de la emergencia financiera.

La salteña Yolanda Vega (de Innovación Federal) plantea la emergencia por un año y sentencia que durante ese plazo "las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y cualquier otra entidad que otorgue financiamiento destinado al consumo de personas humanas" no podrán cobrar una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA de los plazos fijos a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central. También limita la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT) que incluye intereses, comisiones, cargos, seguros y cualquier otro costo del préstamo.

Otras iniciativas también contemplan un período de gracia de 60 días antes del inicio del pago de las obligaciones, la implementación de instancias de mediación obligatoria con beneficios para los deudores de buena fe y mecanismos orientados a promover un consumo financiero responsable, como la posibilidad de que las personas establezcan voluntariamente límites de gasto inferiores a los autorizados por la entidad financiera.

"La lógica del mecanismo es sencilla: muchas personas desean gastar menos de lo que finalmente terminan gastando. El sistema Ulyses permite que el propio usuario establezca previamente una regla que lo ayude a cumplir ese objetivo, reduciendo el riesgo de decisiones impulsivas ", argumenta el proyecto presentado por legisladores de Provincias Unidas.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín