La aprobación del Gobierno cayó en julio según distintas encuestas, en sintonía con el índice de la universidad Di Tella

Distintas encuestas realizadas a lo largo de las últimas semanas muestran una caída en la aprobación del gobierno de Javier Milei , en sintonía con la baja registrada por el Índice de Confianza en el Gobierno ( ICG ), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella ( UTDT ). El motivo del declive en la ponderación oficial es el “malestar económico” , según los especialistas.

La medición del ICG, publicada este lunes, mostró un retroceso del 6,5% respecto del mes anterior y se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. En junio había exhibido un repunte tras seis bajas consecutivas, pero julio devolvió al Gobierno al sendero descendente.

Durante la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier , sostuvo que el de la UTDT “es un indicador privado” al que le hacen seguimiento, y señaló que hay que mirar las tendencias y no “el mes a mes”. No obstante, la tendencia del ICG también muestra una caída.

Pese a ello, el funcionario afirmó: “Pensamos que vamos a conseguir la reelección en 2027 y trabajamos para eso” . Agregó que confían en estar “gestionando bien” y en haber logrado “milagros en algunos temas”, aunque reconoció que “estamos a mitad de camino” . Sumó, además, que la cantidad de gente que cuestiona al Gobierno o “no tiene un buen pasar” irá “reduciéndose a medida que tengamos éxito en la gestión”.

Las últimas encuestas a las que tuvo acceso LA NACION coinciden con la UTDT en la tendencia a la baja en la evaluación de la gestión libertaria y revelan caídas incluso mayores. Se trata de los estudios realizados en julio por Poliarquía , Trespuntozero , Hugo Haime & Asociados , Opina Argentina , Casa Tres y Proyección Consultores .

Incluso, algunos registraron los valores más bajos de esta administración , algo que atribuyeron en su mayoría a cuestiones económicas.

El Índice de Optimismo Ciudadano (IOC) elaborado por Poliarquía –la misma consultora que releva los datos con los que la UTDT construye el ICG– mostró en julio una fuerte caída: disminuyó un 9% y se ubicó en la zona de “pesimismo fuerte” de la opinión pública. Se trata del peor registro de toda la era Milei .

A su vez, el informe de julio de la consultora señala que “caen los niveles de apoyo al Gobierno, la confianza de los consumidores, el optimismo y la esperanza social, lo que se traduce en una merma del apoyo electoral al oficialismo”, algo que atribuyen a la falta de una “mejora perceptible de la economía cotidiana” . La aprobación presidencial tocó su piso en julio , tras cinco meses consecutivos de caída. Este mes, el 42% de los entrevistados aprobó la gestión, lo que significa un punto menos respecto de junio.

Melina Patti , directora de proyectos de Poliarquía, advirtió que el desgaste llega a quienes eligieron a Patricia Bullrich en la primera vuelta en 2023, y luego acompañaron a Milei en el balotaje: “El deterioro no se concentra únicamente entre los sectores tradicionalmente opositores, sino que alcanza también a un segmento clave para el oficialismo”.

En la misma línea se ubicaron los resultados de Trespuntozero : su última medición arrojó una caída de 5,4 puntos en la evaluación positiva de la gestión (de 40,6% a 35,2%) respecto de la medición de junio. Shila Vilker , directora de la consultora, atribuyó esta baja a fenómenos vinculados con el Mundial de fútbol, durante el cual surgió el sentimiento de “una Argentina unida”.

“ El Gobierno se siente cómodo en la confrontación. Cuando aparece el sentimiento de unidad del pueblo, el Gobierno se siente más incómodo; no es lo más favorable para ellos” , afirmó en diálogo con LA NACION . Sin embargo, aclaró que, a diferencia del ICG –que en julio marcó su registro más bajo, empatado con el de septiembre de 2025–, el piso de las mediciones de Trespuntozero fue del 33%, mientras que ahora supera el 35%.

El consultor Hugo Haime , quien también registró una caída, agregó: “La población ya venía entre deprimida y enojada. La selección le dio esperanzas y alegría. Terminado el Mundial, hay una vuelta a una realidad dura , con caída de ingresos y plata que no alcanza; caída de expectativas, de aprobación de gestión y de imagen de los dirigentes oficialistas”.

Por su parte, Facundo Nejamkis , de Opina Argentina , atribuyó la baja a cuestiones económicas: “ La economía está cada vez peor en términos de nivel de actividad y eso impacta negativamente. La estabilidad no alcanza, es insuficiente”, dijo ante la consulta de este medio.

El último informe de actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) mostró una caída del 0,5% en mayo respecto de abril, mes en el que la baja había sido del 1,5%.

La consultora que dirige Nejamkis registró en julio el piso de aprobación de la gestión Milei : 31%, una caída de 5 puntos respecto de junio.

A su vez, Mora Jozami , de Casa Tres , señaló ayer en sus redes sociales que la mayoría de las encuestas marcan que “la imagen del Gobierno vuelve a ceder” y que el factor decisivo es “la economía de metro cuadrado”. Su consultora también registró una caída en la aprobación del Gobierno este mes.

Tras el rebote de junio, la mayoría de las encuestas marca lo mismo: la imagen del Gobierno vuelve a ceder. El corrimiento de Adorni mejoró el humor en algunos segmentos, pero el factor decisivo fue, es y será la economía de metro cuadrado. Ahí se explican las subas y las bajas.

En la misma línea, Manuel Zunino , de Proyección Consultores , interpretó la baja como producto del “malestar económico”, atravesado, según entiende, por tres factores: el argumento de la herencia recibida perdió peso en este tercer año de gestión; la principal demanda dejó de ser la estabilidad para concentrarse en ingresos, salarios y calidad de empleo; y el caso Adorni –con denuncias de corrupción– puso en tensión el relato del esfuerzo y los sacrificios.

Los números de julio de esta consultora muestran que la evaluación positiva del Gobierno cayó –aunque en este estudio solo 0,4 puntos– y que el índice de confianza pública que elabora bajó 0,02.

Las últimas encuestas de Aresco y Synopsis Consultores arrojaron un panorama distinto: mientras la primera muestra estabilidad, la segunda refleja un repunte.

Federico Aurelio , titular de Aresco , sostuvo que sus cifras muestran que la valoración y el acompañamiento a la gestión de Milei se mantienen “estables” en torno al 40% desde abril , después de la caída registrada en febrero y marzo.

El consultor explicó que, dentro de ese 40%, 25 puntos corresponden a un núcleo duro que dice que acompañará a Milei hasta el final de su gestión, y 15 puntos a un núcleo blando que “sigue teniendo confianza en que las cosas van a mejorar”, aunque este último grupo fue achicándose a lo largo de la gestión. “La gran cuestión es qué va a pasar con ese 15% que no está convencido con Milei: ¿qué pasa si la situación no mejora? ¿Dejarán de acompañarlo?”, planteó.

Por su parte, Lucas Romero , director de Synopsis Consultores , señaló que julio arrojó, por tercer mes consecutivo, una recuperación en la evaluación de la gestión. “Está asociado a un clima mundialista, porque el estudio lo terminamos antes de la final perdida” , dijo.

De todos modos, Romero aclaró que “el Gobierno no está recuperando todo lo que perdió durante los primeros cuatro meses del año”. La consultora registró una suba de 3,5 puntos en la aprobación entre junio y julio (de 33,3% a 36,8%).

Fuente: La Nación