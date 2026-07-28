Mastantuono sigue con los amistosos de Real Madrid y decide su futuro: ¿le abre una puerta a River?

La pretemporada de Real Madrid sigue adelante bajo las temperaturas sofocantes que por estas semanas soporta la capital española, con los 37 grados que marcó el termómetro mientras se disputaba el amistoso ante Leganés , en Valdebebas, a puertas cerradas. El nuevo entrenador, José Mourinho, va obteniendo las primeras conclusiones con una parte del plantel, a la espera de que se incorporen a la dinámica grupal Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, Thibaut Courtois y Tchouameni.

La segunda línea del plantel tiene lugar en los ensayos preparatorios. Y entre esos jugadores está Franco Mastantuono, cuyo futuro inmediato sigue siendo una incógnita, aunque lo seguro es una salida a préstamo. Lo mismo ocurre con Eduardo Camavinga y Raúl Asencio, que participan en estos amistosos. Y ahí se abren varias opciones para el juvenil de Azul. Por lo pronto, fue tenido en cuenta para los dos amistosos disputados. Siempre como extremo derecho, una función que ya cumplió con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. El último viernes, frente a Alcorcón, protagonizó la jugada en la que le cometieron un penal, desaprovechado por Arda Güler en la ejecución.

Este martes, Mastantuono hizo el tercer gol del 4-1 sobre Leganés (segunda división). Marcó tras tomar un rechace del arquero. Sobre ese momento del encuentro, la crónica del diario As consigna: “[Mastantuono] estaba viviendo algo que si no era una pesadilla, se le parecía mucho. Lo intentaba, pero no le salía absolutamente nada. Trent protagonizó un tiro que rechazó Juan Soriano, dejando el balón muerto en el área pequeña y ahí apareció para empujar el 3-1. Oliendo la sangre. Sanando su atmósfera”.

El siguiente amistoso de Real Madrid será el sábado próximo, frente a Fiorentina, uno de los interesados en conseguir la cesión de Mastantuono. Fulham y Benfica son otros destinos posibles. La postura del club presidido por Florentino Pérez es que salga una temporada a otro equipo para que tenga la continuidad que difícilmente consiga en el equipo español. En su ubicación tiene por delante a Brahim Díaz, acaba de incorporarse Bernardo Silva, y se está cerrando la operación por Yan Diomande.

Sería un préstamo sin opción de compra, ya que consideran que Mastantuono, que en agosto cumplirá 19 años, tiene margen de evolución para ser una pieza importante en el futuro. Con ese criterio se pagaron 45 millones de euros por su pase, aunque en Europa elevan esa cifra a 63 millones porque incluyen otros conceptos. Quien pasó recientemente por una situación similar es el delantero brasileño Endrick, que estuvo un semestre de Lyon, donde anotó ocho goles y dio ocho asistencias en 21 partidos.

En principio, la pretensión de Real Madrid es que Mastantuono adquiera rodaje en alguna de las grandes ligas europeas. No estaría de acuerdo con un regreso a la Argentina , aunque sea temporal. Pero en las últimas horas, de acuerdo con información de The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, Mastantuono incluye a River entre las posibilidades para salir en préstamo. De ser así, el deseo del futbolista también puede ser determinante para la negociación.

🚩 Understand Franco Mastantuono is assessing his loan options in Europe. His preference, though, is to return to River Plate. River are aware of the player’s stance and are keen to bring him back. More on @TheAthleticFC ’s DealSheet https://t.co/0SBhlrgCJy

Desde River aseguran que se enteraron por la prensa de la supuesta voluntad de Mastantuono. No les llegó ninguna comunicación del jugador ni de su representación . Pero desde ya que la posibilidad interesa, sobre todo porque River busca un jugador de esas características, ante la crisis de creación y talento que acusa en el mediocampo. Desde hace varios días hay gestiones por el regreso de Esequiel Barco, pero las pretensiones económicas de Spartak de Moscú son excesivas.

Mastantuono emigró de River hace un año, tras anotar 10 goles y siete asistencias en 64 partidos y una gris despedida en el Mundial de Clubes, cuando ya estaba concretada su transferencia. Sin haber cumplido los 18 años dio un salto gigante hacia Real Madrid, donde no terminó de adaptarse después de 35 encuentros (17 de titular), con tres goles y una asistencia. Ahora está necesitado de pasos más cortos y firmes, en terreno nuevo o en el ya conocido de River.

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Fuente: La Nación