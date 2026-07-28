Wanda Nara furiosa contra Mauro Icardi: “Gastá tu energía en buscar club en vez de jodernos la vida”

En medio del escándalo por la falta de documentación para que Francesca e Isabella puedan regresar a la Argentina tras el robo de sus pasaportes en Milán , Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi . Primero realizó un fuerte descargo en redes y, horas más tarde, rompió el silencio en una explosiva llamada en vivo en DDM (América TV).

En su cuenta de Instagram, la conductora publicó un texto directo y sin filtros sobre las actitudes del futbolista en el que reclamó la firma necesaria para destrabar la situación burocrática de las menores: “Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van 10 días del robo; se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina ”.

Y completó: “REY, tengo que trabajar, ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene a los chicos . ¿O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar? Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos.”

Poco después de la publicación, Wanda se comunicó por teléfono con el programa de Mariana Fabbiani para profundizar sobre el difícil momento familiar y judicial que atraviesa. Angustiada por las trabas y la falta de respuesta del futbolista, la empresaria de cosméticos fue contundente sobre la transformación en el vínculo con su expareja: “Estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente” .

Durante la entrevista, Nara remarcó que las demoras no solo entorpecen la logística del retorno al país, sino que también afectan sus compromisos laborales en Buenos Aires y la rutina de sus hijas. “Una incertidumbre muy grande” , expresó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) al aire para describir la espera de las nenas, quienes se niegan a permanecer en la propiedad donde sufrieron la inseguridad y aguardan con el equipaje listo para no perder el inicio del ciclo lectivo.

La disputa derivó en un terreno legal implacable: ante la falta de firma, un juez argentino le fijó a Icardi una multa de 200 millones de pesos , al tiempo que la defensora de menores solicitó la prohibición de salida del país para el jugador. Además, Wanda expuso la maniobra de su expareja al declarar su intención de fijar residencia en Turquía sin tener club allí, situación que salpica también a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré por los hijos que tienen con la China Suárez, actual pareja del futbolista.

En ese sentido, la mediática lanzó una advertencia hacia la actriz: “ En un par de años va a ser víctima. No va a poder decir ‘yo no sabía’ , porque está todo expuesto, dicho y explícito. Sistemáticamente, Mauro le está haciendo prácticamente lo mismo que pasaba conmigo: no trabajar, no esto, no habla, no tiene ni voz ni voto, va tras de él ”.

En medio de las críticas por la indiferencia del exdelantero del Galatasaray, Wanda Nara diferenció la actitud de Maxi López. El exfutbolista viajó por ruta desde Suiza para reencontrarse con Constantino y Benedicto —afectados por la misma pérdida de pasaportes— y acompañar el reclamo de toda la familia para lograr el postergado regreso a Buenos Aires.

Fuente: La Nación