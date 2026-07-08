Video: una camioneta circuló marcha atrás por la Panamericana y provocó un violento choque

Una insólita maniobra provocó un choque este martes por la tarde en la autopista Panamericana , mientras miles de hinchas celebraban la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial. Una camioneta que circulaba marcha atrás terminó impactando contra otro vehículo que transitaba por la vía rápida.

El accidente ocurrió cerca de las 15.30 , a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana , en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, estuvieron involucrados una Honda CR-V y un Volkswagen Vento .

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la conductora de la camioneta realizó una maniobra marcha atrás sobre la autopista y fue impactada contra el Volkswagen , que circulaba por el carril rápido.

Un video filmado por una persona que estaba sobre el puente muestra el momento exacto en el que se da el brutal impacto.

La imagen muestra la secuencia completa en la que el Volkswagen choca de lleno contra la parte trasera de la camioneta y, producto del violento impacto, chocó contra el guardarrail.

Como consecuencia del impacto, la mujer que manejaba la Honda CR-V debió ser asistida por personal médico y trasladada al Hospital Municipal de Garín . También fue llevado al mismo centro de salud otro ocupante que sufrió heridas leves.

Según el parte policial, la conductora se encontraba en estado de shock, aunque fuera de peligro. En el lugar trabajaron efectivos de seguridad vial, personal de la concesionaria de la autopista y equipos de emergencia.

El choque generó complicaciones en el tránsito, ya que debieron cerrarse momentáneamente el carril central y el carril lento mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

En el operativo participaron efectivos de la comisaría 3° de Garín y equipos de emergencia. La Policía Científica no intervino en el lugar y la causa quedó caratulada como lesiones culposas .

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Escobar , que intenta determinar por qué la camioneta comenzó a circular en reversa sobre una de las autopistas con mayor circulación del país.

El episodio ocurrió durante una jornada marcada por los festejos de los hinchas argentinos tras la victoria ante Egipto, que permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzar a la próxima instancia del Mundial.

Fuente: TN