Quién es Fabián Fernández, la “voz en off” que sumó Karina Milei para mejorar la relación del Gobierno con los medios

No es novedoso que la política genera situaciones inesperadas. Un día toca ser parte de un espacio y rival de otro, pero quizás un tiempo después confluyen en una misma alianza de gobierno y aquel que ganó una elección absorbe al derrotado e incluso lo emplea.

Algo así le pasó a Fabián Fernández , el nuevo secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei , que acaba de asumir funciones y ya se ganó un lugar dentro de la mesa política que coordina Karina Milei .

Precisamente la hermana del Presidente fue la que lo sentó en esa silla, en un intento de darle mayor relevancia a la estrategia comunicacional que se construye desde Casa Rosada, pero también, de sumar poder interno dentro de ese reducido grupo.

El Gobierno quiere entrar en una nueva etapa de mejor relación con la prensa , un punto siempre en debate por los continuos ataques de Milei a periodistas y medios. "No odiamos lo suficiente a los periodistas" o "el 95% de los periodistas son delincuentes", son algunas de las frases que suele repetir el Presidente.

Fernández, de 35 años, claramente no es un hombre surgido del riñón libertario , como lo había sido Manuel Adorni o incluso su antecesor en el cargo Javier Lanari, que había dejado los medios para asumir como vocero. Viene de trabajar con Horacio Marín en YPF , pero suma kilometraje previo, en otro signo político.

Si bien no puede ser identificado como un perfil partidario, la mayor parte de su carrera en la función pública la cumplió en el PRO . Lo suyo siempre fue la comunicación institucional, más allá de haberse iniciado como locutor en la escuela ETER y de haber trabajado en diferentes portales de zona sur del Conurbano.

Desde allí viene Fernández, que nació en Valentín Alsina y es hincha de Racing. Su currículum llegó después de 2015 a las oficinas de los equipos de comunicación de Néstor Grindetti , que recién asumía como intendente de Lanús.

La experiencia duró ocho años e incluyó también trabajo conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que entonces lideraba María Eugenia Vidal . Tras ser designado como director de prensa, Fernández creció en rango y pasó a liderar la subsecretaría municipal. Fue el vocero e interlocutor principal con los medios durante toda la campaña de Grindetti para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en 2023.

En el camino hubo sabores y sinsabores: Grindetti le ganó la PASO de Juntos por el Cambio a Diego Santilli, pero después perdió la elección con Axel Kicillof por más de 20 puntos y le ganó por mínimo margen a la candidata libertaria, Carolina Píparo. Con un agregado: las internas del PRO llevaron a que también perdiera en Lanús Diego Kravetz (hoy en la SIDE), a manos del camporista Julián Álvarez.

"Me hablaron muy bien de él", les soltó Santilli a sus colaboradores cuando se conoció la noticia de que iban a trabajar juntos. El "Colo" tiene su propio equipo de asesores y es valorado su buen vínculo con los medios.

Pero, alineado al karinismo, también puede recostarse en el día a día en Fernández, que va a ser quien maneje el off the record , a diferencia de Adrián Ravier, portavoz presidencial que dará las conferencias de prensa.

Al nuevo funcionario mileísta le cambió el día a día asumir un puesto en el que ganó muchísima exposición. De repente, su nombre apareció como protagonista en notas en las que el antes podía ser identificado como una fuente periodística. Y empezó a vérselo en fotos también, en actos públicos, siempre pegado a Karina y muy cerca del Presidente.

Hasta que lo llamaron para ofrecerle el cargo, hace dos semanas, Fernández no conocía personalmente a la hermana de Milei e incluso estaba identificado internamente , aunque muy de lejos, con Santiago Caputo , el armador de los equipos en YPF, entre finales de 2023 y principios de 2024.

"Casi ni se conocen, se vieron un par de veces y ahora van a ser parte de la mesa política", relativizan ese vínculo quienes conocen a Fernández. Su jefe en la petrolera era Guillermo Garat , vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing, y socio histórico de Caputo en la consultora Move.

Fernández es, así, la voz que Karina Milei quiere potenciar dentro de Casa Rosada. Él aspira a mantener todo lo posible ese perfil austero que cultivó siempre, con el mate en la mano y recorriendo en silencio los pasillos de la casa de gobierno.

Fuente: Clarín