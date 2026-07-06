(VIDEO) Intentó robar una casa, el dueño se defendió a los tiros y su cómplice escapó dejándolo herido

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Un joven de 19 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo cuando, junto a otro delincuente, intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda para cometer un robo. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra cómo, tras los disparos, uno de los ladrones cae al suelo mientras su cómplice huye del lugar sin intentar ayudarlo.





El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y comenzó cuando los dos sospechosos forzaron la puerta principal de la casa con la intención de ingresar a robar. Sin embargo, uno de los moradores reaccionó de inmediato y abrió fuego contra los intrusos, frustrando el asalto.





El episodio se registró en la ciudad de Alta Floresta, en el estado brasileño de Mato Grosso, a unos 800 kilómetros de la capital, Cuiabá. Las autoridades no difundieron la identidad de los involucrados.





Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que los delincuentes logran violentar el acceso a la vivienda. Apenas unos segundos después se escuchan los disparos y uno de ellos cae herido, mientras el segundo sospechoso gira y escapa corriendo, abandonándolo en el lugar.





Tras el ataque, personal del Cuerpo de Bomberos acudió a la vivienda para asistir al joven herido, quien fue trasladado a un centro de salud. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál es su estado de salud.





La intervención fue realizada inicialmente por efectivos de la Policía Militar, aunque luego la investigación quedó en manos de la Policía Civil, que trabaja para identificar y localizar al delincuente que logró escapar.





Los investigadores también analizarán las circunstancias en las que el propietario utilizó el arma de fuego durante la reacción al intento de robo, mientras continúan las pericias para reconstruir cómo se desarrolló el violento episodio.