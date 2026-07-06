Salió la encuesta más pesimista con Milei: dice que la mayoría quiere un cambio y que perdería un balotaje con Kicillof

Si el Gobierno supuso que la salida de Manuel Adorni y la baja de la inflación allanarían el camino a la reelección de Javier Milei , "el" objetivo declarado por los principales funcionarios , una nueva encuesta muestra un escenario pesimista, habla de un "punto de inflexión" en junio y augura un futuro muy complejo para el proyecto libertario.

El estudio que adelanta Clarín este lunes es del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hace años que viene difundiendo estudios de opinión pública, incluso con proyecciones electorales. Su último estudio incluyó 2.184 casos a nivel nacional relevados el mes pasado, con +/- 2,1% de margen de error.

El dato más llamativo del estudio, o el que podría generar más controversia quizá, aparece cuando les preguntan a los encuestados con quién vivían mejor de los tres últimos gobiernos: gana la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con 49,2%, contra 31,1% de Milei y 19,7% de Macri.

En otras encuestas, cuando preguntan por los peores gobiernos desde la vuelta de la democracia , el de los Fernández suele pelear arriba, palmo a palmo, con el de Fernando de la Rúa.

El informe de 16 páginas trae conclusiones muy pesimistas para el Gobierno. Así, se diferencia de otros estudios , que habían marcado una mejora de Milei en mayo y que lo mantienen competitivo a nivel electoral .

"La ola de junio describe el escenario más desafiante para el oficialismo desde el inicio de esta serie de monitoreo. La desaprobación de la gestión nacional alcanza niveles mayoritarios y se combina con un deterioro extendido de las evaluaciones sobre la situación económica, política y social del país".

"Más importante aún, por primera vez convergen tres fenómenos que, considerados en conjunto, sugieren algo más profundo que una oscilación coyuntural: una mayoría desaprobatoria de la gestión, una mayoría que expresa preferencia por un cambio de gobierno en 2027 y una simulación de ballotage en la que Javier Milei aparece por detrás de un candidato opositor".

"La relevancia de estos datos no reside únicamente en el malestar presente, sino en la aparición de una mayoría disponible para una alternancia. La desaprobación de un gobierno puede fluctuar en función de acontecimientos económicos o coyunturales; la emergencia de una mayoría que comienza a imaginar una alternativa constituye, en cambio, un fenómeno de mayor alcance político y electoral".

"Una segunda lectura relevante es que el deterioro observado parece exceder la dimensión estrictamente económica . Durante gran parte de los primeros años de gestión, el apoyo al oficialismo se sostuvo en la expectativa de estabilización económica y en la fuerte identidad política construida alrededor de las ideas de renovación, honestidad y confrontación con la denominada casta".

"Los resultados actuales sugieren que una parte de la erosión podría estar desplazándose desde la evaluación de resultados hacia la evaluación de atributos identitarios".

"En este contexto, la centralidad pública que adquirió el caso Adorni resulta especialmente significativa. Más allá de las responsabilidades individuales involucradas, la controversia impacta sobre uno de los principales activos simbólicos del proyecto libertario: la promesa de representar una forma diferente de hacer política ".

"Cuando un gobierno comienza a ser evaluado negativamente en aquellos atributos que constituyeron el núcleo de su legitimidad original , el desgaste suele adquirir una profundidad distinta a la que generan las dificultades económicas o las crisis coyunturales habituales".

Las conclusiones del informe, también a diferencia de otros trabajos, pone a la oposición en un lugar expectante de cara al 2027. Y si bien La Libertad Avanza figura primera en una simulación de voto por espacio, luego Axel Kicillof el saca casi 9 puntos a Milei en un eventual balotaje (48,2% a 39,3%) .

"Los datos -concluye el informe- muestran también que el principal problema actual del oficialismo no parece ser la consolidación de una alternativa opositora claramente dominante, sino la creciente disposición de sectores del electorado a abandonar su apoyo al gobierno ".

"La oposición continúa exhibiendo una oferta fragmentada entre distintas identidades políticas y liderazgos. Sin embargo, esa fragmentación no impide que emerja una mayoría crítica hacia el oficialismo. En otras palabras, los resultados parecen reflejar más una pérdida relativa de capacidad de articulación del gobierno que una consolidación definitiva de un liderazgo opositor específico".

"La ventaja obtenida por Axel Kicillof en la simulación de balotaje debe interpretarse en ese marco: como expresión de un clima de opinión adverso para el oficialismo, más que como evidencia concluyente de una hegemonía opositora consolidada".

"Otro hallazgo relevante surge de la diferencia entre las evaluaciones del país y las evaluaciones de la situación personal y familiar . Mientras las percepciones sobre la realidad nacional son predominantemente negativas, las opiniones sobre la situación propia aparecen considerablemente más equilibradas".

"Este patrón suele observarse cuando los individuos consideran que pueden administrar sus circunstancias personales, pero perciben que el país se dirige en una dirección equivocada . Se trata de una forma de pesimismo colectivo que históricamente ha tenido relevancia política porque desplaza el foco desde la experiencia económica inmediata hacia la evaluación del rumbo general de la sociedad".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín