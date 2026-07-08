“Nos abrazamos y salimos a festejar”: el testimonio de un amigo del hombre que murió al recibir un piedrazo en Cañuelas

La muerte de Franco Depauli durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina al Mundial conmocionó a Cañuelas. Mientras la Justicia intenta identificar al autor del piedrazo que le provocó la muerte , uno de sus amigos recordó entre lágrimas los últimos minutos que compartieron y reveló cuál fue la última frase que le dijo antes de despedirse.

Javier había ido junto a Franco a ver Argentina-Egipto: “Vinimos acá a ver el partido, siempre con la misma cábala, sentarnos en una mesa al lado del otro. Siempre traía el bombo o el redoblante”, contó a TN .

Según relató, cuando terminó el encuentro, ambos salieron a celebrar el triunfo argentino. “Se puso a llorar, nos abrazamos y salimos a festejar”, recordó.

Después de caminar un rato, llegaron hasta donde Franco había dejado estacionado el auto, a media cuadra del lugar. “Me ataja y me dice: ‘¿Viste? Nunca perdimos la fe y la esperanza. Nos vemos el sábado, te amo’ ”, recordó Javier, todavía conmovido.

Minutos después recibió un mensaje que jamás imaginó. “Un amigo me escribió: ‘Lo mataron al Gitano’. Lo mataron de un piedrazo y llegó muerto al hospital”, relató.

De acuerdo con el testimonio del amigo, todo ocurrió pocos minutos después de que terminara el partido.

“Apenas terminó hubo una pelea de dos o tres personas. Al rato se juntaron más. Él recibió un piedrazo en la frente y murió ”, explicó. La investigación sostiene que Franco intentó intervenir para separar una pelea que se había originado durante los festejos en el centro de Cañuelas. En ese momento alguien arrojó una piedra de gran tamaño que impactó directamente sobre su cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, pero llegó sin vida debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras la causa avanza, Javier aseguró que la persona detenida hasta el momento no sería quien lanzó el piedrazo fatal. “Hay un detenido, pero el preso no sería el que tiró la piedra. El que tiró la piedra es de su grupo”, afirmó.

Según explicó, los investigadores analizan cámaras de seguridad y distintos videos registrados por testigos para reconstruir la secuencia completa e identificar al autor material del crimen.

En las últimas horas también se conoció un video grabado por el propio Franco apenas minutos antes del ataque. En esas imágenes se lo ve disfrutando de los festejos, tocando el bombo y celebrando junto a sus amigos, sin imaginar que instantes después perdería la vida.

Javier describió a Franco como una persona muy conocida y querida en Cañuelas. “ Era un símbolo de Cañuelas, un pibe macanudo. Hacía malabares en la calle, ayudaba a la gente”, dijo.

La muerte de Depauli provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que desde el lunes lo despiden con mensajes de dolor y pedidos de justicia. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar quién fue el responsable del piedrazo que terminó con la vida del joven en medio de un festejo que terminó convertido en tragedia.

Fuente: TN