Cuál fue el hecho que habría desencadenado la pelea en la que un hombre murió al recibir un piedrazo en Cañuelas

Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo fue la pelea en la que murió Franco Depauli , el hombre de 46 años que recibió un piedrazo durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en Cañuelas, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el episodio.

José Aristóbulo del Valle , director de Cañuelas al Día , contó en TN cuál habría sido el hecho que desencadenó el enfrentamiento.

“Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras , que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado”.

Según relató el periodista, en un primer momento quienes estaban en el lugar no advirtieron la gravedad de las heridas que había sufrido la víctima.

“Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital dan un parte de un infarto. Y no. Había recibido un piedrazo en la cabeza y luego murió de un paro cardiorrespiratorio . Aunque aún no están los resultados de la autopsia”.

Ahora los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque. Para eso, recopilan imágenes de cámaras de seguridad y distintos videos registrados por testigos con el objetivo de determinar cómo comenzaron los incidentes, quiénes participaron y cuál fue la responsabilidad de cada uno.

Por el caso hay un joven de 20 años detenido, que tiene antecedentes , aunque los investigadores creen que habría más personas implicadas en la pelea.

El hecho ocurrió este martes en pleno centro de Cañuelas, durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina. Según la investigación, Depauli habría intentado intervenir para separar a quienes se estaban enfrentando cuando recibió un piedrazo en la cabeza que le provocó una lesión de extrema gravedad.

La causa está caratulada como homicidio y la Justicia espera los resultados de la autopsia, además de las pericias sobre los videos y las declaraciones de los testigos para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque.

Fuente: TN