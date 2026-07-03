Video: la desesperada maniobra que hizo una mujer para escapar de un ladrón que le apuntó con un arma en La Matanza

Una mujer vivió minutos de terror en la localidad de Villa Madero , partido bonaerense de La Matanza , cuando un delincuente la sorprendió mientras esperaba el semáforo en la colectora de la autopista Riccheri.

El ladrón, que circulaba en bicicleta, la amenazó con un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza, pero la víctima logró escapar y evitar el robo.

El hecho ocurrió el martes pasado, cerca de las 13.40, en la esquina de Blanco Encalada y el Camino de la Virgen . Todo quedó registrado por una cámara instalada dentro del vehículo de la mujer, que captó la secuencia completa y el rostro del agresor.

Mientras la conductora esperaba que la luz del semáforo se pusiera en verde, el ladrón se acercó por detrás, golpeó con violencia la ventanilla del lado del conductor e intentó forzar la puerta. Los gritos de la víctima y la tensión del momento quedaron grabados en el video.

En medio del forcejeo, el delincuente arrojó su bicicleta a un costado de la calle, se paró frente al auto y sacó un arma de fuego . Luego le apuntó a la cabeza de la mujer, que resistió y gritó desesperadamente ante la mirada de otros automovilistas.

La situación se volvió aún más tensa cuando otros conductores comenzaron a tocar bocina para alertar sobre el asalto. En ese instante, el semáforo cambió a verde y la víctima aprovechó para arrancar su auto y huir del lugar, evitando así que el ladrón concretara el robo.

Las imágenes también mostraron cómo un automovilista a bordo de un Renault Sandero gris aceleró, subió parcialmente a la vereda y giró rápidamente para alejarse de la escena.

Al mismo tiempo, una pareja en motocicleta escapó justo cuando el semáforo habilitó el paso, aprovechando la confusión para evitar el enfrentamiento.

El video, que circuló rápidamente, dejó en evidencia el drama vivido por la mujer y permitió identificar al delincuente, que actuó a cara descubierta. Según trascendió, el agresor fue arrestado pocas horas después del intento de asalto.

Fuente: TN