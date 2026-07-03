Femicidio en Santiago del Estero: discutió con su cuñada, le disparó con una escopeta y la mató

Un hombre fue detenido acusado de asesinar a su cuñada de un disparo con una escopeta luego de una discusión familiar en la localidad de Kilómetro 88, departamento Loreto, en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Patricia Ibáñez , de 43 años. Según la investigación, el hecho ocurrió cuando la mujer estaba en el patio de su casa y comenzó una discusión con su cuñado, Mario Torrez.

En medio del conflicto, el hombre tomó una escopeta y le disparó a corta distancia. La víctima alcanzó a ingresar a la vivienda, pero cayó desplomada frente a una de sus hijas, que pidió ayuda de inmediato. Cuando llegó el personal médico, solo pudo constatar su muerte.

Los medios locales precisaron que la mujer logró llegar a su casa tras el ataque, pero que allí se descompensó y murió frente a su hija de 27 años.

Tras el ataque, el sospechoso escapó del lugar con el arma y se internó en una zona montuosa. La Policía realizó un amplio operativo de búsqueda durante varias horas.

Después de varias horas de rastrillajes, los agentes lograron dar con el paradero del sospechoso en una casa de la zona. Allí fue detenido sin oponer resistencia. En el procedimiento, los efectivos también secuestraron la escopeta que habría sido utilizada en el ataque, la cual será sometida a peritajes en el marco de la causa.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó la autopsia del cuerpo de la víctima y la realización de distintas medidas de prueba para reconstruir la secuencia del hecho. El acusado permanece detenido.

Fuente: TN