Avellaneda: padres irrumpieron en una escuela e intentaron increpar a un profesor tras una denuncia por presunto abuso de alumnas

Un grupo de padres irrumpieron en la escuela en la que estudian sus hijos para intentar increpar a un docente que es acusado por presunto abuso de alumnas . Al llegar al lugar alertaron que el profesor se encontraba dentro y fueron a buscarlo, en ese contexto hubo corridas, empujones y golpes .

El hecho ocurrió en la Escuela Nº 69 de Avellaneda y tuvo que intervenir la Policía . Un video registrado por un testigo muestra el momento en el que los padres recorren el edificio en busca del acusado.

Según pudo saber Arriba Argentinos , los estudiantes le habrían contado a sus padres que " un docente les había tocado sus partes" . Luego de hablar entre ellos, decidieron presentarse en la escuela para denunciar lo ocurrido y exigir una reunión con las autoridades.

Al llegar, se enteraron de que el acusado estaba dentro , por lo que decidieron ir a buscarlo. Como no les permitían entrar, lo hicieron por la fuerza: patearon puertas y hubo agresiones hacia el resto del personal que intentaba frenar la avanzada.

Finalmente, la Policía llegó al lugar para contener la situación y se llevó demorado docente acusado de abuso .

Fuente: TN