Una travesía a la Quebrada de Humahuaca, un choque frontal y dos motociclistas de enduro muertos

Dos reconocidos pilotos de motos de Tucumán murieron tras un choque con un auto en la Ruta Nacional 9, cuando viajaban por la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Martín Blasco y Raúl Becker, pioneros del enduro en su provincia, formaban parte de un contingente de motociclistas que visitaba esa zona. El conductor del auto sufrió traumatismos y está internado, mientras que dos acompañantes resultaron ilesas.

" No sé si la moto es el mejor invento del hombre, pero sí uno de ellos. La sensación de libertad que brinda y los lugares a los que permite llegar le dan sentido a lo que digo ", señalaba Becker a la prensa tucumana en octubre de 2016, poco menos de una década atrás.

El ingeniero electricista industrial y docente universitario contaba así su pasión por las motos. "Ruly" era conocido, ante todo, como un piloto precursor. Su nombre era frecuente en las pruebas de pista y de enduro provinciales, nacionales y también internacionales.

El fin de semana largo fue la excusa con la que un grupo de motociclistas subía este jueves por la Ruta Nacional 9 y llegaba a Humahuaca, Jujuy. Algunos integrantes quedaron separados momentáneamente del grupo principal, pero Becker quedó en compañía de Martín Blasco, otro reconocido piloto de Tucumán.

Mientras iban solos a la par, la tragedia los cruzó a Becker y a Blasco. A la altura de San Roque, un paraje cinco kilómetros al sur de Humahuaca, un auto conducido por un hombre de 63 años se cruzó en el camino de ambos y los embistió . Según los testigos, el vehículo circulaba de frente y se cruzó de carril de manera imprevista.

Si bien fueron atendidos de urgencia, ambos pilotos murieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del auto sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y cortes en un antebrazo, y debió ser trasladado al Hospital Manuel Belgrano por personal del SAME. Con él viajaban dos mujeres, de 63 y 37 años, que salieron ilesas aunque una de ellas sufrió una crisis de angustia.

Y según el medio local Todo Jujuy , otros dos hombres que integraban el grupo de motociclistas fueron atendidos por el SAME: uno, de 58 años, sufrió una crisis de angustia y rechazó el traslado, mientras que otro, de 51 años, padeció un síncope pero también permaneció en el lugar.

"Ser piloto me encanta. Pero la docencia también me genera entusiasmo, y no sólo en lo referido al manejo de una moto. Soy profesor en la UNT y me apasiona estar frente a los alumnos, mostrarles cosas en un pizarrón. Soy un docente casi de tiempo completo", sostuvo Becker en aquella entrevista de octubre de 2016, concedida al medio tucumano La Gaceta .

Lo señalado: "Ruly" era asiduo de las pruebas de pista y de enduro , y participaba en competencias nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera consiguió tres victorias en el Rally Transmontaña y fue campeón argentino en la categoría Master.

En esa línea, hablaba de las motos y de los viajes: "No sé si la moto es el mejor invento del hombre, pero sí uno de ellos. La sensación de libertad que brinda y los lugares a los que permite llegar le dan sentido a lo que digo. Siempre repito una frase que no es mía: 'A los viajes se los disfruta en tres etapas: cuando se los planea, cuando se los realiza y cuando se los cuenta'".

Blasco , por su parte, pertenecía a una familia relacionada con el deporte . Era hijo de Martín Blasco, un reconocido exjugador de San Martín, y sobrino de “Boni” Blasco, un popular piloto de automovilismo de las décadas de 1970 y 1980.

Entre sus principales logros deportivos se encontraba la victoria en el Rally Transmontaña de enduro de 1992 , que consiguió junto con Alfredo Cabello.

El ambiente del motociclismo los lloran a ambos. "Sentimos una tristeza enorme por ambos. La verdad es que se trata de una pérdida muy dolorosa", declaró Mario Pasteris, otro referente. "'Ruly' y Martín fueron pioneros del enduro en Tucumán. Con el paso de los años se volcaron a las llamadas 'motos gordas', es decir, a las travesías. Becker seguía vinculado al enduro, aunque ya no de manera competitiva", agregó.

Y concluyó: "Ambos eran muy respetados dentro del ambiente. Sus partidas generaron un profundo impacto entre quienes compartieron rutas y competencias con ellos".

"Él (Becker) y su grupo fueron muy generosos a la hora de transmitir conocimientos en estas excursiones. Es una desgracia lo que sucedió", señaló otro piloto.

Fuente: Clarín