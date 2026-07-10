El “panzazo” de este finde largo: compartir un recorrido federal entre manjares regionales

La tarde en la ciudad de Buenos Aires está nublada y fresca , pero el día no laborable reúne a cientos de visitantes en el Predio BA Ferial, en Costanera Norte, para celebrar las 20 ediciones de Caminos y Sabores , una cita que para muchos ya es un clásico y que este año estrenó sede de la mano de 500 emprendimientos de 18 provincias del país.

Desde choripán de jabalí llegado desde Mendoza hasta chipa preparada por cocineros del norte del país . Desde provoleta hasta quesos regionales de oveja, son incontables los manjares con los que los visitantes pueden deleitarse a lo largo de los nueve recorridos temáticos que propone la feria: Federal, De las bebidas, Del turismo y la tradición, De las picadas, De los frutos de la tierra, De tu cocina, De los aceites y aderezos, De las infusiones y De los dulces.

Si bien la celebración se desarrolla en el predio de avenida Costanera Rafael Obligado 1221, caminar por los pabellones del Camino Federal se siente un poco como recorrer el país a través de sus sabores, aunque todo suceda en apenas unos metros.

Graciela Peralta llegó desde Santiago del Estero con sus ponchos artesanales tejidos a mano. "Es la primera vez que vengo, era el último día de inscripción y mi hija me convenció de que me anotara. Me convocaron y estoy muy feliz de poder mostrar lo que hago desde niña . Nosotros teníamos animales, aprendíamos a tejer como juego y hoy me dedico a esto", contó, enstusiasmada. a Clarín .

También debutó en la exposición Marianela Tamburo, quien representa a una finca de olivos bonaerense perteneciente a su familia. Le dijo a este diario que, junto a su hermano, decidieron participar de Caminos y Sabores para dar a conocer sus productos con mucha expectativa.

Desde Santiago del Estero también viajó Mariana Muñoz, quien aprovecha la feria para acercar a Buenos Aires productos difíciles de encontrar fuera de su provincia. " Hay gente que se emociona cuando ve que tenemos patay o bolanchao . Estas son cosas que mi abuelo comía mientras trabajaba en el campo con los caballos. Era para picar, tomaba agua y seguía", le dijo a Clarín.

Por su parte, Inés Ponce de León llegó desde Misiones con especialidades regionales y le cuenta a Clarín que su producto estrella es un dulce muy tradicional en el norte: la mermelada de guayaba . "Estamos muy contentos de compartir con gente del resto del país", dijo con una sonrisa.

Además de los cientos de puestos comerciales, durante las cuatro jornadas -comenzó el jueves- hay clases de cocina en vivo, degustaciones, concursos gastronómicos -como la Copa Alfajor Argentino- y charlas con cocineros y productores de distintas regiones del país.

En los distintos pabellones conviven emprendimientos familiares, pequeños locales regionales y marcas ya consolidadas, mientras los visitantes aprovechan para comprar productos difíciles de conseguir en Buenos Aires y conocer nuevas propuestas gastronómicas.

A la hora del almuerzo, las mesas ubicadas al costado del predio se llenan rápidamente . Familias, parejas y grupos de amigos se sientan con sus bolsitas de compras y platos recién preparados para el momento que más esperaron: el de disfrutar de los manjares de la feria.

Casi un requisito para asistir es venir listo para llenar la panza en el lugar. Muchos visitantes comienzan por el "Camino de las Picadas", siguen con especialidades regionales del "Camino Federal", hacen una parada para tomar un vermú , cerveza o vino en el sector de Bebidas y terminan el paseo entre chocolates, dulce de leche o alfajores, mientras estos últimos compiten en la Copa Alfajor Argentino.

La edición de este año viene con un cambio importante: por primera vez se realiza en BA Ferial , el predio de Costanera Norte. "No estamos inaugurando una feria, estamos celebrando una historia ", dijo durante la apertura Martín Schvartzman, CEO de la empresa que la administra.

La inauguración oficial estuvo encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien definió a Caminos y Sabores como "una de las ferias más federales de la Argentina" , al destacar que reúne en un mismo espacio a pequeños, medianos y grandes productores de todo el país. También sostuvo que este tipo de encuentros ayudan a fortalecer a Buenos Aires como destino gastronómico y turístico.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín