Murió Bonnie Tyler, la cantante británica que lideró los rankings con “Eclipse total del corazón”

A los 75 años, murió Bonnie Tyler . La destacada cantante británica, cuya voz rasgada marcó a fuego la década del 80 con baladas icónicas como “Eclipse total del corazón” ( “Total Eclipse of the Heart” ) y “Holding Out for a Hero”, falleció “inesperadamente” a última hora de este miércoles, según confirmó su familia a través de un comunicado en sus redes sociales.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que murió inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve, pero por ahora pedimos privacidad para hacer frente a esta tragedia”, indicaron.

A inicios de mayo pasado, la artista había tenido que ser inducida médicamente a un coma tras una cirugía intestinal de urgencia en la ciudad de Faro, Portugal, donde residía actualmente. “Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, había expresado entonces su representante al dar la noticia.

En ese momento, el medio The US Sun informó que Tyler había sido trasladada de urgencia al hospital el 30 de abril, aunque no dio mayores precisiones. La cantante tenía previsto iniciar su gira europea 2026 el 22 de mayo en Malta.

En marzo, durante una entrevista con la revista Hello! , la artista había asegurado que atravesaba un gran momento personal y profesional: “Por el momento estoy en buena forma... Toco madera. Estoy disfrutando mucho de los conciertos. Sigo actuando en ese escenario con mi maravillosa banda; si tienes salud, lo tienes todo”.

En aquella misma charla también comentó que había atravesado problemas en las rodillas que incluso la obligaron a reprogramar algunos shows durante 2025. Sin embargo, explicó que el tratamiento había sido exitoso. “No me pusieron rodillas nuevas”, dijo con humor: “Me hicieron lo que llaman lavados, que resultaron ser un gran éxito”.

A lo largo de su carrera, Tyler cosechó tres nominaciones al premio Grammy y representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013, donde alcanzó el puesto 19. Además, sus aportes a la cultura le valieron ser distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE). Gran parte de este legado se sostuvo sobre el fenómeno imbatible de “Eclipse total del corazón”, un clásico que superó las mil millones de reproducciones impulsado, curiosamente, por los eclipses solares reales de 2017 y 2024.

Varias veces, al hablar sobre este tema, Tyler —con sus peinados voluminosos y su estilo rock glamoroso— afirmaba que no había ganado “casi nada” de dinero porque no es la autora.

El impacto de la canción cruzó generaciones y formatos . En 1995, la inglesa Nicki French la llevó a las pistas de baile, y en 2006 fue el turno de la boyband Westlife. El cine también cayó ante su magnetismo: Cate Blanchett la entonó en una particular escena de la película Vida bandida (2001) mientras atropellaba a Billy Bob Thornton, y tuvo su momento dorado en una boda de la comedia Aquellos viejos tiempos (2003). Incluso el fenómeno adolescente One Direction la rescató en 2010 durante su consagratorio paso por la versión británica del reality The X Factor .

En la actualidad “Eclipse total del corazón” sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. A principios de 2026, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify .

Nacida el 8 de junio de 1951 bajo el nombre de Gaynor Hopkins , los orígenes de la cantante distaban mucho de las luces del estrellato. Hija de un minero del carbón, creció en Skewen —un pueblo galés a pocos kilómetros de Swansea— en una vivienda social con baño exterior, donde compartía la infancia junto a sus cinco hermanos.

Adoraba a los Beatles y el primer álbum que compró fue A Hard Day’s Night . Una de sus canciones favoritas a los 13 años fue “Hippy Hippy Shake” de The Swinging Blue Jeans. Por esa época también veía religiosamente el programa Top of the Pops , según sus memorias Straight From the Heart . Lo grababa cada vez que podía y anotaba las letras de las canciones que le encantaban, como los temas de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding . “Solía cantarlas con mi cepillo para el pelo durante horas y horas, y así fue como todo empezó para mí”, escribió.

Ya bajo el seudónimo de Bonnie Tyler —elegido con el respaldo de la discográfica RCA—, su álbum debut The World Starts Tonight (1977) le abrió el camino gracias al éxito del single “Lost in France”, que le valió una nominación como artista revelación en los Brit Awards. Su consolidación definitiva llegó un año después con “It’s a Heartache”, un hit que escaló hasta el puesto número tres de los rankings. Decidida a dar un salto, tras firmar con Sony quedó impactada al ver a Meat Loaf interpretar “Bat Out of Hell” en la televisión británica. Sin dudarlo, pidió trabajar con el cerebro detrás de ese sonido: el compositor y productor Jim Steinman. Y él fue quien le presentó su canción “Eclipse total del corazón”, que se convertiría en el sencillo debut de su quinto álbum de estudio, Faster Than the Speed of Night, y que la hizo liderar todos los rankings.

Al reevaluar su impacto en 2020, el prestigioso sitio musical Stereogum la definió como un “evento de nivel de extinción plasmado en forma musical”. “Es el pop entendido como una explosión de pasión que acelera el corazón, golpea el pecho y ruge con sangre, mientras los cielos se desploman. Es puro espectáculo. Son fuegos artificiales, láseres, relámpagos y truenos. Se eleva, se precipita y da giros en el aire”, describió la publicación.

Fuente: La Nación