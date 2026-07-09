Cayó “La Banda de los Honda”: en un desarmadero en General Rodríguez tenían nueve autos robados a punto de desguazar

La búsqueda de un auto robado por parte de su dueño derivó en la desarticulación de una organización dedicada al robo, desguace y comercialización ilegal de vehículos de la marca Honda . La investigación concluyó con dos allanamientos en General Rodríguez, donde fueron recuperados nueve vehículos robados y se secuestró una importante cantidad de autopartes. Dos mecánicos abocados al desguace de los coches y la pareja de uno de ellos quedaron a disposición de la Justicia.

Todo comenzó el 31 de enero pasado, cuando un vecino del barrio porteño de Belgrano denunció el robo de su Honda Civic blanco. El hombre inició una búsqueda por su cuenta en distintas plataformas de compraventa de autopartes con la esperanza de encontrar algún dato sobre su vehículo.

Así fue que detectó una publicación que ofrecía repuestos de Honda Civic desde General Rodríguez. La coincidencia le generó sospechas y entonces informó de su hallazgo al juzgado interviniente, que derivó la investigación a la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad.

A partir de ese dato inicial, comenzaron las pesquisas para reconstruir la actividad de los sospechosos mediante el análisis de publicaciones en internet, tareas de inteligencia y distintos relevamientos que permitieron identificar un taller mecánico, un presunto desarmadero y varios domicilios vinculados con esa operatoria ilegal.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº34, a cargo de la jueza Laura Bruniard, ordenó una serie de allanamientos mediante un exhorto tramitado ante el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Uno de los procedimientos se realizó en un taller ubicado sobre la calle Intendente Colombraro al 500. Allí encontraron varios vehículos Honda que habían sido robados en la vía pública.

La hipótesis de los investigadores es que en ese taller los autos eran desarmados parcialmente, se modificaba su numeración identificatoria, se adulteraba el grabado de los cristales y luego se los preparaba para reintroducirlos en el mercado con documentación apócrifa o como fuente de repuestos.

Entre los vehículos secuestrados apareció el Honda Civic que había dado origen a la investigación . El auto presentaba adulteraciones en la numeración de los cristales, una maniobra habitual para dificultar su identificación.

En ese mismo inmueble también fueron hallados otros tres vehículos con pedido de secuestro vigente emitido por distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: dos Honda Civic requeridos por las comisarías de Beccar y Morón y un Honda Fit buscado por la comisaría de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

También fue incautado un capot de otro Honda Civic robado, cuya búsqueda había sido solicitada por la subcomisaría de 20 de Junio.

El segundo allanamiento se realizó en otro inmueble de General Rodríguez. Al llegar, los policías encontraron dos Honda Civic estacionados en el frente de la vivienda y, en el patio , varios vehículos de la misma marca parcialmente desmantelados y con faltantes de numerosas autopartes.

Tras verificar la documentación y los números identificatorios, los investigadores confirmaron que otro de los automóviles tenía un pedido de secuestro vigente por un hurto denunciado en octubre de 2022 e investigado por la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.

Ante la magnitud del hallazgo, la jueza dispuso el secuestro de todos los vehículos que presentaban impedimentos legales y ordenó su traslado a una playa judicial para la realización de nuevos peritajes.

Fuente: La Nación