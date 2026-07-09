García Cuerva pidió unidad y acusó a los que se esconden “en cueva de corrupción” para volverse ricos

Durante el tradicional Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana , en el que participa el presidente Javier Milei y parte de su gabinete, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , habló de reconstruir la patria y acusó a los que se esconden “en cueva de corrupción” para volverse ricos .

“A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida [...] Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, dijo el monseñor.

Luego de encabezar los actos centrales de la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán , el mandatario nacional regresó a la Ciudad de Buenos Aires para participar del Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana sin, una vez más, la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel .

El evento, que estaba programado para las 10.30, pero se retrasó poco menos de media hora, repitió la postal patria con la caminata del mandatario y sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo católico .

Fuente: La Nación