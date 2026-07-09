Otros dos ladrones muertos en asaltos a policías en la Provincia de Buenos Aires

Cuatro ladrones murieron en las últimas horas en distintos intentos de robo en el Conurbano. Todos los casos tuvieron un punto en común: las personas a las que decidieron robarles pertenecían a fuerzas de seguridad.

El primero de los casos había ocurrido este martes, cuando un oficial de la Policía Federal mató a dos ladrones que intentaron entrar a robar a la casa de una familia en Moreno . Y, este miércoles, se sumaron otros dos, ocurridos en La Plata y Gerli.

El primer caso del día ocurrió durante la madrugada en el Camino Centenario, en la zona norte de La Plata, cuando dos motochorros intentaron asaltar a un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que viajaba en su moto hacia la Ciudad para iniciar su turno laboral.

Según indicó el portal 0221 , uno de los ladrones le quitó la llave del contacto al oficial para obligarlo a detenerse y le mostró un arma que, más tarde se descubrió, era de utilería. La víctima se resistió, abrió fuego con su arma reglamentaria y mató a uno de los delincuentes. El otro, que también resultó herido, logró escapar del lugar, pero fue atrapado poco después y terminó internado en el Hospital San Roque de Gonnet.

El segundo caso del miércoles ocurrió al mediodía en Casacuberta y Paunero, en la localidad de Gerli. Otro grupo de motochorros intentó asaltar a un oficial retirado y a su esposa que, según indicaron medios locales, acababan de retirar dinero del banco y se disponían a subir a su vehículo para retirarse del lugar.

Las imágenes del intento de robo quedaron registradas por una cámara de seguridad de la zona que muestra el forcejeo con los ladrones . En un momento, producto de los tironeos la mujer cae al piso, pero junto con su esposo siguen sosteniendo el bolso en el que presuntamente llevaban el dinero.

"Te la lastimo, te la lastimo, ¿no entendés que te la lastimo?", se escucha decir a uno de los delincuentes mientras apunta con lo que parece ser un arma de fuego. Finalmente, producto de los empujones, el ex policía también cae. Sin embargo, en un descuido del ladrón, el hombre logra tomar un arma y le dispara dos veces en el pecho .

Mientras el ladrón escapa corriendo, su cómplice, que esperaba arriba de la moto en la que ambos llegaron, acelera y se retira del lugar. Su compañero, herido, lo sigue a pie unos metros. Pero finalmente termina desplomándose sobre el asfalto y muere . Según trascendió, el objeto con el que amenazaba a la pareja era una réplica metálica de un arma de fuego, similar a una pistola 9 milímetros.

Los dos casos se suman al de otros dos ladrones que murieron el martes en Moreno, cuando intentaron ingresar a una casa y un cabo de la Policía Federal, alertado por los vecinos, intervino para detenerlos.

Todo ocurrió el martes poco después del partido de la Selección Argentina en una casa de Santa María de Jesús al 2600, en la esquina con San Luis, en Moreno. La familia cree que los ladrones ingresaron por la medianera , aunque realmente se dieron cuenta de la situación cuando los delincuentes ya estaban adentro del domicilio.

El robo fue extremadamente violento. A tal punto, que los ladrones incluso llegaron a apuntarle en la cabeza al hijo del matrimonio, de apenas dos años. Finalmente, alrededor de las 17.30 se retiraron con su botín, que incluía joyas, celulares, mochilas y hasta una consola de videojuegos. Cargaron todo en la camioneta Honda de la víctima para poder escapar. Sin embargo, no contaban con un pequeño detalle: el vehículo tenía caja automática y los delincuentes no podían hacerlo avanzar.

Un vecino notó la situación y dio aviso en un grupo vecinal en el que se encontraba a Rodolfo Samuel Camaratta (29), un cabo de la Policía Federal que se aceró al lugar con la intención de detenerlos y dio la voz de alto.

Los ladrones, que tenían una pistola Glock calibre 40 y un revólver calibre 32 largo, dispararon. Camaratta, que llevaba su arma reglamentaria, también abrió fuego y logró herir a los dos delincuentes, que terminaron muertos en mitad de la calle.

Camaratta también resultó herido: recibió tres impactos de bala en su cuerpo. Un proyectil ingresó por la zona del pómulo y salió por el paladar; otro en el antebrazo izquierdo y el tercero, en el pecho y afectó uno de sus pulmones.

El policía fue trasladado inicialmente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se le practicó una cirugía de urgencia. Lugo de ser estabilizado, alrededor de las 20.30, lo trasladaron al Hospital Churruca.

Fuente: Clarín