“No tiene pinta de que podamos volver hoy”: el relato de una streamer en el inicio del incendio en el sur de España

A mitad de la tarde del jueves, mientras disfrutaba del sol del verano en una pileta del country del sur de España donde pasaba sus vacaciones, Cintia una influencer conocida en las redes sociales como Nía Purpur comenzó a toser sin darse cuenta que las sierras que rodean esa urbanización estaban en llamas. Desde entonces, todo fue desesperación y una huida comandada por su madre que la subió a un auto y logró salir de la zona de peligro.

La joven realizó un relato pormenorizado de cada paso que fue dando para escapar del humo, describió "el muro de fuego" que atravesaron mientras escapaban en un coche, el miedo que sufrió y reprochó la poca información que recibió de la administración del predio y de la policía en los primeros minutos de la emergencia.

En medio de la conmoción que generan en España los incendios forestales que este verano arrasaron con miles de hectáreas de vegetación en el sur y noroeste del país, los peores se dieron en Almería, donde doce personas murieron, ocho sufrieron quemaduras graves y otras 23 siguen desaparecidos, en su mayoría turistas ingleses y belgas.

A unos 300 kilómetros de allí, en la comuna sureña de Málaga, más precisamente en la localidad de Benhavís, en la llamada Costa del Sol el incendió obligó a la evacuación de más de dos mil personas quienes debieron pasar la noche en un polideportivo local o en casa de amigos y familiares. Y, de eso dio cuenta la influencer que se convirtió en la cronista principal del evento.

"Nos acaban de desalojar hay un incendio enorme y esta todo ardiendo estoy temblando ", inició la joven su relato.

Y, contó: "Estaba en la piscina y he empezado a toser sin darme cuenta de lo que pasaba ha venido mi madre corriendo que cogiese todo y nos subiésemos al coche conforme avanzábamos con el coche hemos visto el muro de fuego estoy cagada viva".

La joven señaló que a las 16:45 "vimos el fuego que se nos echaba encima y nadie nos informo de NADA , solo se quedó en un susto" y también cuestionó a la urbanización donde se hospedaba al sostener que estuvo como "fantasma, ni recepción ni nadie que nos diga si estamos a salvo o no".

A medida que crecía su temor y preocupación, Nía realizaba un análisis de la situación y criticaba por ejemplo " lo irresponsable e imprudente que llega a ser la gente que, en vez de venirse a un refugio seguro, se han quedado en la carretera de la urbanización entorpeciendo el acceso y dificultando la labor de los profesionales".

También cuestionó que "había gente paseando carritos con bebés a través del humo, tranquilamente, mientras nosotras llevábamos la cara cubierta para no ahogarnos".

"Nos han desalojado a toda la urbanización y no tiene pinta de que podamos volver hoy. Han actuado super rápido pero el viento no ayuda , no sabemos si el fuego se ha llevado nuestro piso o qué", comentaba la joven hasta que le confirmaron que debía pasar la noche en el polideportivo porque el edificio donde estaba alojada había quedado rodeado por el humo y el fuego.

Buenos dias hemos pasado la noche un poco inquietas pero hemos dormido algo Va a sobrevolar la zona un helicoptero para ver que viviendas estan dañadas y a las diez nos dan mas informacion Nos hemos juntado aqui unas 30 personas, con perros, gatitos y pajaros #IFBenahavís pic.twitter.com/uxMeM2nRCl

Luego de pernoctar en el club municipal, la joven y su madre junto a otras familias y sus mascotas pudieron regresar a sus hogares y hospedajes.

Ante ello, la streamer oriunda de Murcia agradeció que por su trabajo con las redes sociales sabía como informarse pero consideró " falta la gestión del incendio por parte de la urbanización Parque Botanico y la policía que no han informado de nada. El incendio empezó a las cuatro y fueron casa por casa olvidando a toda la gente que había fuera".

"Necesito unas vacaciones de las vacaciones", finalizó tras relatar su compleja experiencia veraniega en medio del incendio.

Fuente: Clarín