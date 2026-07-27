Un policía porteño mató a un motochorro que trató de robarle en Malvinas Argentinas

Un agente de la Policía de la Ciudad mató a un motochorro al defenderse a los tiros de un intento de robo en Malvinas Argentinas. El agente de la fuerza porteña iba de civil en moto por la ruta 8, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz.

El policía iba con un acompañante cuando fue abordado por dos motochorros. Uno de los delincuentes bajó de la moto con un arma , mientras que el agente de civil y su acompañante bajaron levantando los brazos y retrocedieron caminando.

Toda la secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona. El agente porteño y su acompañante estaban detenidos en un semáforo, por delante de una decena de autos que circulaban por la ruta 8 el sábado apenas pasadas las 18. En ese momento, la moto en la que circulaban los delincuentes se les puso a la par y uno de ellos bajó con un arma y les arrebató la moto mientras el agente y su acompañante retrocedían caminando levantando los brazos.

Sin embargo, cuando los delincuentes parecían dispuestos a escapar tras el robo, el policía que estaba de civil sacó su arma de entre la ropa y comenzó a disparar . El delincuente que había llevado adelante el robo con un arma y ya se había subido a la moto del agente porteño quiso escapar corriendo y a los tiros, pero cayó heridos metros después y murió. El otro delincuente, que se había quedado arriba de la moto en la que circulaban, logró escapar a toda velocidad.

La balacera provocó pánico en la zona y en el mismo video se observa cómo vecinos que caminaban a esa hora de la tarde por la vereda comenzaron a correr para evitar ser alcanzados por los disparos.

La UFI 18 de Malvinas Argentinas está a cargo de la investigación de la causa que fue caratulada como intento de robo y homicidio.

Días atrás, en también en territorio bonaerense pero en Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, un agente de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en la cabeza por motochorros que le robaron la moto.

En un video obtenido de las cámaras de seguridad de la zona, se ve cuando el cabo Cristian Alberto Gerez, de 36 años y quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, fue abordado por los asaltantes en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo.

En el video, que muestra que todo ocurrió a las 20.20, se ve que los motochorros se ponen a la par de la moto de 110 cc. que conducía el cabo, justo cuando otra persona pasaba caminando.

Primero, los ladrones dispararon al aire y el cabo detuvo su marcha. Allí, uno de los asaltantes lo obligó a bajarse de la moto, que quedó tirada en el piso.

El policía comenzó a retroceder mientras el asaltante lo apuntaba con su arma y le sacaba un bolso negro que llevaba la víctima. En el video también puede verse que el policía realizó un movimiento similar al de sacar su arma reglamentaria. Fue en ese momento que el asaltante le disparó dos veces.

Fuente: Clarín