Organizaron un almuerzo solidario para una beba que nació con una malformación y hubo más de 40 intoxicados

Los vecinos de Coronel Pringles , en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no dudaron a la hora de mostrar su espíritu solidario y decidieron colaborar con un almuerzo a beneficio de una beba que requiere un tratamiento médico por una malformación congénita en los pies, ya que su familia no cuenta con obra social.

Pero todo terminaría en un incidente lamentable, con más de 40 personas intoxicadas que tuvieron que ser atendidas en el hospital y los centros de salud privados, a causa de lo que sospechan sería una salmonelosis .

El secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena , contó a La Brújula 24 que a partir de las 18 del domingo tuvieron " una avalancha de consultas en el hospital (20 personas en una hora) y en el servicio privado de Salud de gente con vómitos, diarrea, febrícula y algún deshidratado también tras consumir pollo, chorizos y ensalada rusa".

Eso es lo que habían puesto a la venta (con un menú de $ 30.000 que incluía un pollo a la parrilla, dos chorizos y una porción de ensalada rusa, más envío a domicilio) la familia y amigos de Luz Clarita Valencia Sáenz , que este miércoles cumplirá dos meses de vida.

Para ello contaron con la colaboración de Elementos de Carretera de Coronel Pringles, una agrupación solidaria local.

" Hoy domingo: gran venta de pollo a la parrilla a beneficio de la beba Luz Clarita. ¡Hoy al mediodía todos a almorzar pollo y a dar una mano! La familia y amigos de Luz Clarita organizaron una gran pollada para juntar fondos y cubrir los costosos viajes semanales a Bahía Blanca para su tratamiento médico ", promocionaron en las redes sociales con un afiche creado con Inteligencia Artificial (IA).

En el Hospital Dr. Manuel B. Cabrera, según precisó el funcionario municipal, atendieron a 31 pacientes, pero hubo más consultas en el sector privado, por lo que calculó que "intoxicados o con síntomas de gastroenteritis hubo más de 40 personas".

El personal de Bromatología hizo la campaña de decomiso de los alimentos que sobraron y el seguimiento para determinar cuál fue el origen del problema.

"Hasta que tengamos los cultivos, la sospecha más firme es que sea una salmonela, una intoxicación cruzada , en estos casos es lo más probable, puede ser otro germen, pero parece una salmonelosis", sostuvo González Estevarena.

Además, dijo que "también hay que tener en cuenta el lavado de manos" de quienes manipularon la comida cuando ya estaba cocida.

"Tenemos que ser prudentes, hay un montón de actores. Creemos que hay un foco cruzado, estamos esperando el cultivo de materia fecal para determinar dónde estuvo el agente etiológico", manifestó.

De todos los asistidos, solo quedó un nene internado en observación en el área de pediatría, aunque tenía "un déficit cognitivo previo".

Josefina Sáenz Baliente , tía de la beba, hizo un posteo en las redes sociales para aclarar la situación y pedir que no los culpen por lo ocurrido.

" Quienes nos conocen saben que siempre nos manejamos con total transparencia. Y jamás buscaríamos el mal para nadie ... Los profesionales se encargarán de la situación ", expresó.

Y agregó: " Por el momento lo único que les puedo pedir es que no culpen a la familia , en este momento yo tengo a mi bebé de 5 años internado por deshidratación causada por la intoxicación. Y a la mitad de mi familia en la guardia".

" Nadie nos regaló nada, los pollos se compraron como correspondía y se hizo todo como corresponde ", completó.

Según contó la familia a El Diario de Pringles , la beba nació con pie bot , una malformación congénita que requiere un tratamiento prolongado para corregirse. En esta afección, el pie del recién nacido gira hacia dentro y hacia abajo.

Por eso, su mamá, Emma Sáenz Baliente , viaja cada martes a Bahía Blanca para que reciba la atención médica necesaria.

"A los dos días que nació, me enteré que había nacido con pie bot. Nos dijeron que tenía que hacer un tratamiento con yesos y empezamos cuando ella tenía diez días de vida", indicó.

Y explicó: "Todos los martes tenemos que viajar para que le cambien los yesitos. Son cinco semanas de esta primera etapa, pero el tratamiento completo dura cinco años".

Después de esta etapa, Luz Clarita -hija de Emma y de Kevin Valencia- deberá someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles y usar férulas durante tres meses de manera permanente, y luego durante las noches hasta cumplir cinco años.

Como la familia no cuenta con obra social, recurrió a la acción solidaria. Esta vez salió mal, pero esperan que las autoridades determinen las responsabilidades de un evento que se organizó con buenas intenciones y terminó en un momento incómodo para más de 40 personas.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín